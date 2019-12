Taylor Mega e Antonella Elia protagoniste di una furibonda lite a La Repubblica delle donne. Tra l’influencer e l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi sono volati stracci nella puntata di ieri sera, mercoledì 11 dicembre 2019. In studio, l’ex valletta di Corrado, parlando delle sorelle Mega, ha detto: “A me di vedere il vostro cu*o e le vostre tette non me ne frega un cavolo. Non vuol dire che dobbiamo essere tutte mig*otte“. Dichiarazioni, queste, che hanno fatto reagire – e non poco – la diretta interessata, tra gli ospiti in studio insieme alla sorella di nome Giada. “Classico esempio di donna con pensieri misogini. Colpa tua la violenza di genere in Italia” la replica. Ecco i video da Mediaset Play col momento del litigio tra le due e le scuse di Piero Chiambretti per la parolaccia pronunciata nel programma di Rete 4.