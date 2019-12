Terza puntata di #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di Piero Chiambretti dedicato all’universo femminile e trasmesso in prima serata su Rete4. Scopriamo ospiti e le anticipazioni della terza puntata in onda questa sera, mercoledì 11 dicembre 2019.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti: Donatella Rettore

Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle donne, il talk show di successo presentato da Piero Chiambretti su Rete 4.

Una puntata ricca di ospiti, naturalmente tutti al femminile. A cominciare da Chiara Appendino, la sindaca di Torino pronta a raccontare il suo impegno politico e non solo. La prima cittadina di Torino, infatti, racconterà anche la sua grande passione per la Juventus e per l’occasione ospite in studio anche Michela Persico compagna del difensore bianconero Daniele Rugani.

Alla Repubblica della Donne arriverà anche Donatella Rettore, l’artista icona musicale pronta a raccontarsi a 40 anni dalla pubblicazione di “Splendido Splendente”, hit del 1979 che ha segnato la sua lunga e straordinaria carriera.

Tra gli ospiti della puntata anche Vittorio Feltri che questa settimana non sarà in collegamento, ma eccezionalmente in studio. Il giornalista e direttore di Libero commenterà i temi più caldi della settimana e dispenserà consigli per la rubrica “La posta del cuore”.

Infine ospiti anche Taylor Mega con la sorella Jade pronte a raccontarsi ad Alfonso Signorini.

CR4 La Repubblica delle Donne, il cast dell’edizione 2019

Naturalmente presente in studio tutto il cast al completo di #CR4 La Repubblica delle Donne 2019. A cominciare da Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, Drusilla Foer e le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo, Francesca Barra e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

Come sempre protagoniste del momento musicale del programma il trio soprano Appassionante, mentre a far sorridere e divertire il pubblico in studio e da casa ci saranno Katia Follesa e Rosalia Porcaro. Presenti anche le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” della sigla. Infine completano il cast: il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.