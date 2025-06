Sarà un’edizione fortemente caratterizzata dalla presenza e dal talento femminile la 71ª del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. La rassegna, presentata oggi nella sede della Stampa Estera a Roma, è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno della Regione Siciliana e la direzione artistica di Tiziana Rocca.

Accanto agli omaggi a due giganti del cinema internazionale come Martin Scorsese e Michael Douglas, entrambi premiati per il loro straordinario contributo alla settima arte, il festival quest’anno celebra le donne in ogni sfumatura del loro ruolo, dentro e fuori dal set. “In pochi mesi siamo riusciti a costruire un programma che porta a Taormina il meglio del cinema, tra grandi ritorni e prime assolute”, ha spiegato Tiziana Rocca in conferenza stampa. Per Scorsese, che non era mai stato ospite del festival, è previsto un riconoscimento speciale e una proiezione restaurata del suo capolavoro Taxi Driver, curata dalla Cineteca di Bologna. Michael Douglas, invece, tornerà a Taormina dopo vent’anni.

L’edizione 2025 punta con decisione a raccontare l’universo femminile anche attraverso iniziative simboliche come il treno Intercity nero e oro personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, che collegherà Roma con la Sicilia, facendo tappa a Palermo e Siracusa durante i giorni della manifestazione, grazie alla collaborazione con Intercity.

Uno dei momenti centrali sarà il panel dell’11 giugno dal titolo Le Donne, non le Dive – Identità femminili tra cinema e realtà, durante il quale si affronteranno anche temi delicati come la violenza di genere. “Sono problematiche purtroppo in aumento nel nostro Paese”, ha sottolineato Rocca, ricordando il proprio impegno costante al fianco di associazioni come Salvamamme e La Valigia di Primo Soccorso. “Nonostante il Codice Rosso, queste misure non bastano ancora a fermare la spirale di violenza: dobbiamo continuare a parlarne”.

Sarà il film Ballerina di Len Wiseman, spin-off della saga di John Wick con Ana de Armas, ad aprire ufficialmente il festival, mentre la chiusura sarà affidata alla commedia italiana L’amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, con Ilenia Pastorelli nel cast. Proprio Pastorelli ha voluto evidenziare l’importanza di una rassegna così attenta al protagonismo femminile: “Non è scontato, specie in questo periodo storico. Creare legami tra donne è fondamentale: spesso si dice che le donne non riescano a fare squadra come gli uomini, ma qui dimostriamo il contrario”.

Sullo stesso tono le parole di Alessandra Mastronardi, membro della giuria: “In un periodo in cui intorno a noi c’è poca gioia, il cinema continua a regalarci emozioni, insegnamenti, momenti catartici. Per me è un orgoglio essere qui, in un festival con una presenza femminile così forte”.

Il programma prevede 10 film in concorso internazionale, 13 fuori concorso e 8 eventi speciali al Teatro Antico. Madrina della manifestazione sarà Valeria Solarino, definita da Rocca “una delle interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo”. A presiedere la giuria internazionale sarà l’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, affiancata da Sandy Powell (tre volte premio Oscar), Steven Gaydos (vicepresidente di Variety), Alessandra Mastronardi e Ilenia Pastorelli.

Sfilata di stelle sul red carpet: tra gli ospiti attesi, Martin Scorsese, Michael Douglas, Catherine Deneuve, Dennis Quaid, Geoffrey Rush, Helen Hunt, Monica Bellucci, Olivia Wilde, Billy Zane, Alison Brie, Henry Cavill, Rupert Everett, James Franco, Jesse Williams, Tom Quinn, Edgar Ramírez, Ray Mendoza, Axel Monsù, Izabel Pakzad, Lola Ponce, Will Poulter, Norman Reedus, Charles Roven, Ivan Salatic, Taylor John Smith, Nicole Avant, Finn Bennett, Nadia Fall, Betsy Franco e Dave Franco. Presenze confermate anche per Alex Garland, Jen Gatien, Peter Gold, Evan Jonigkeit, Iris Knobloch e Len Wiseman.

Non mancherà una forte rappresentanza italiana con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Enrico Brignano, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Serena Rossi, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Rossella Brescia, Carmen Consoli, Giorgio Panariello, Vittoria Puccini, Sergio Rubini, Alessandro Siani, Toni Sperandeo, Noemi, Clara, Salvatore Esposito, Francesco Centorame, Giovanni Esposito, Sarah Felberbaum, Ferzan Ozpetek, Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Max Tortora, Roberto Lipari, Antonio Padovan, Pier Paolo Paganelli, Selene Caramazza, Lucrezia Guidone, Federica Biondi, Baby K, Ester Pantano, Giulia Perulli, Pierpaolo Spollon, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Giovanni Virgilio, Paola Buratto, Daniele Ciprì e Mariana Lancellotti.