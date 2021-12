Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti sbarca su Rai 1. La versione Nip del noto programma Rai vede la conferma della giuria con Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Tali e Quali Show, quando in TV su Rai 1

Tali e Quali Show partirà dopo la Befana – precisamente l’8 gennaio 2022 – e si troverà dinnanzi un competitor non indifferente per quanto riguarda la sfida degli ascolti. L’esperimento della versione Nip del varietà condotto da Carlo Conti era già stato effettuato nel 2019 con un’unica puntata. Dall’8 gennaio, saranno invece quattro le puntate del talent show.

Il programma della rete ammiraglia del servizio pubblico affronterà, ogni sabato sera dalle ore 21.25, il people show di Canale 5. Carlo Conti e Maria De Filippi sono due professionisti che si rispettano e si vogliono bene quindi, nessuno si offenderà per un punticino in meno o in più dell’altro. A giovare, della loro presenza in tv, è il pubblico che può scegliere di divertirsi con Tali e Quali o di commuoversi con C’è Posta Per Te.

Tali e Quali Show: quali personaggi interpreteranno gli aspiranti imitatori?

Tali e Quali vedrà esibirsi persone comuni, con una propria storia privata e professionale avviata ma con una grande passione per l’imitazione e per il canto. Gli aspiranti imitatori sono stati selezionati attraverso l’invio di un video in cui imitavano vari personaggi del mondo dello spettacolo. Alcuni volti si sono visti nello spazio dedicato Tale e Quale Pop, durante l’ultima edizione del programma.

Come nella versione originale, la regia è affidata a Maurizio Pagnussat mentre la direzione dell’orchestra e degli arrangiamenti è opera del Maestro Pinuccio Pirazzoli.

Non mancheranno performance esilaranti e straordinarie. Lo show è stato già registrato e si vedrà, oltre che su Rai 1, anche in diretta streaming su RaiPlay.