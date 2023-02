Tutto pronto per il gran finale di Tali e Quali 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata in onda sabato 4 febbraio 2023.

Tali e Quali 2023, la finale su Rai1

Sabato 4 febbraio 2023 dalle ore 21.25 ultima puntata di “Tali e Quali“, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La finale della seconda edizione del varietà dedicato agli imitatori non famosi vedrà salire sul palcoscenico i due primi classificati dei precedenti quattro appuntamenti e il “Miglior 3°” delle quattro serate scelto dalla giuria. Come sempre l’obiettivo di tutti i concorrenti è essere “tali e quali’ agli Artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare in tutto e per tutto. In palio c’è il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”.

Ricordiamo che tutti i finalisti in gara esibiranno dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Tra gli ospiti fissi del programma: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tali e Quali, la giuria importante per la proclamazione il vincitore

Durante la finale di Tali e Quali 2023 un ruolo determinante giocherà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Per l’occasione a loro si aggiungeranno due giurati extra: Gabriella Germani e Ubaldo Pantani. Spetterà alla giuria valutare e votare le performance live dei finalisti in modo da decretare la classifica finale.

Tutti gli imitatori saranno seguiti dal team di grandissimi professioni di Tale e Quale Show: dal trucco al parrucco fino ai vocal coach: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Ricordiamo che il programma è anche social: con gli hashtag #taliequali e #taleequaleshow si può commentare su Facebook e Twitter. Chi sarà il vincitore della seconda edizione?