Tutto pronto per il debutto di “Tali e Quali“, il nuovo show del sabato sera di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly. Ecco per voi tutte le anticipazioni e i nomi dei vip che siedono in giuria.

Tali e Quali Show stasera su Rai 1: come funziona il varietà e la giuria

Al via da sabato 8 gennaio 2022 dalle 21.25 su Rai1 “Tali e Quali”, il nuovo varietà condotto da Carlo Conti. Nato da una costola di Tale e Quale Show, il programma andrà in onda per quattro settimane e darà spazio a persone comuni. I concorrenti di questa prima edizione della versione “nip” dello show campione d’ascolti di Rai1 sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. Dopo il grandissimo successo di “Tale e Quale Show”, che ha visto trionfare quest’anno i Gemelli di Guidonia, nella versione “Tali e Quali” permetterà ad artisti bravissimi, ma sconosciuti, di vivere una grandissima emozione sullo stesso palcoscenico calcato dai “Big”.

A giudicare le performance canore e le imitazioni dei concorrenti non famosi una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ai tre giurati, confermati in toto, si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. Il meccanismo di voto sarà identico a quello già visto durante le puntate di “Tale e Quale Show”.

Tali e Quali 2022, concorrenti in gara

Nella prima edizione di “Tali e Quali” di Carlo Conti vedremo persone comune cimentarsi con grandi voci della musica italiana ed internazionale. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, i telespettatori di Rai1 potranno vedere una parrucchiera imitare Mina oppure un geometra avere le sembianze (e ci si augura) e la voce di Vasco Rossi. Non solo, spazio a idraulici, professoresse, camerieri, infermiere, baristi, ma anche band pronte ad imitare gruppi cult come i Beatles o gli Abba.

Tutti i concorrenti saranno seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Ricordiamo che “Tali e Quali” è anche social: durante la diretta, infatti, è possibile commentare le performance con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.