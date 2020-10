Tutto pronto per il debutto de “Il Torneo di Tale e Quale Show“, il varietà del venerdì sera di Rai1. Una prima puntata che si preannuncia speciale visto che Carlo Conti non sarà in studio, ma in collegamento da casa. Scopriamo il perché e tutte le anticipazioni.

Carlo Conti positivo al Covid: conduce Tale e Quale Show da casa

Venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 21.25 al via il torneo dei campioni di “Tale e Quale Show 2020“, il varietà campione d’ascolti di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Per la prima puntata però il conduttore non sarà in studio per motivi di salute. Come vi avevamo anticipato, infatti, Conti è risultato positivo asintomatico al Covid-19 e per ovvie ragioni condurrà la prima puntata del torneo in collegamento da casa. Per l’occasione a supportarlo in studio c’è l’amico Giorgio Panariello nel duplice ruolo di giudice e co-conduttore della serata.

Torneo di Tale e Quale Show 2020: i concorrenti vip

Ricordiamo che nel Torneo di Tale e Quale Show 2020 si scontreranno i migliori 6 concorrenti di questa decima edizione vinta da Pago. Oltre al vincitore Pago ci saranno anche Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz a cui si aggiungeranno i 4 migliori concorrenti vip della passata edizione: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Una sfida a suon di imitazioni e note quelle che vedranno i dieci concorrenti famosi pronti a tutto pur di conquistare il prestigioso titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020. La finalissima è prevista il giorno venerdì 13 novembre dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

I concorrenti avranno a disposizioni tre prime serata per dimostrare tutta la loro bravura nell’imitare volti noti e personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo italiano ed internazionale. Ancora una volta le loro esibizioni live saranno accompagnate dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli e giudicate dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giudice speciale della prima puntata Carlo Verdone. Confermata la presenza fissa anche in questa fase di Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show – Il Torneo 2020: il regolamento.

Ecco il regolamento del Torneo di Tale e Quale Show 2020: al termine di ogni puntata, grazie alla somma della votazione dei giurati e dei 10 concorrenti verrà decretato il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti totali, sarà decisiva per l’elezione del vincitore finale.