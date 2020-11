Tutto pronto per il gran finale di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo: chi sarà il vincitore di quest’edizione? Ecco tutte le anticipazioni e il quarto giudice speciale della finalissima di venerdì 20 novembre 2020.

Tale e Quale Show stasera: la finale di venerdì 20 novembre 2020

Venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 21.25 appuntamento con la finale di “Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo“, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Durante la decima e ultima puntata di quest’edizione scopriremo chi sarà il concorrente vip che si aggiudicherà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020”.

Una sfida ancora apertissima che vede al momento nei primi posti della classifica Virginio e Lidia Schillaci, vincitrice della scorsa settimana. In realtà anche per gli altri otto concorrenti vip la gara è ancora da decidere visto che la distanza è minima. Per questo motivo le ultime performance live risulteranno decisive nella finale del varietà che sarà, ancora una volta, trasmesso in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ricordiamo che il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show 2020 si aggiudicherà una targa e un premio del valore di 30 mila euro da devolvere ad una Onlus benefica.

Tale e Quale Show 2020, classifica e concorrenti

Prima della finale di venerdì 20 novembre 2020, la classifica provvisoria di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo vede al primo posto Virginio seguito da Lidia Schillaci, Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey.

E’ ancora tutto da decidere visto che i punti che distanziano i concorrenti sono davvero minimi. Le imitazioni della finale si preannunciano così decisive per stilare la classifica finale e consacrare il “Campione di Tale e Quale Show 2020”.

Queste le imitazioni della finale:

Virginio sarà Gino Paoli;

sarà Gino Paoli; Barbara Cola si confronterà con Anna Oxa;

si confronterà con Anna Oxa; Jessica Morlacchi imiterà Lara Fabian;

imiterà Lara Fabian; Francesco Monte sarà Ultimo;

sarà Ultimo; Lidia Schillaci dovrà confrontarsi con Mina;

dovrà confrontarsi con Mina; Carolina Rey sarà Nada;

sarà Nada; Sergio Muniz imiterà Ghali;

imiterà Ghali; Giulia Sol interpreterà Alexia;

interpreterà Alexia; Agostino Penna si trasformerà in Drupi;

si trasformerà in Drupi; Pago omaggerà Franco Califano.

A giudicare le performance live dei dieci concorrenti big sarà come sempre la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro si aggiunge il quarto giudice speciale di puntata: Alessandro Siani. Confermata la presenza anche di Gabriele Cirilli.