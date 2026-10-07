Prosegue “Tale e Quale Show 2026” che entra nel vivo della gara con la terza puntata di stasera, mercoledì 7 ottobre, in prima serata su Rai1. Scopriamo le imitazioni e la classifica dell’ultima puntata.

Tale e Quale Show 2026 stasera la terza puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 21.30 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2026, il varietà campione d’ascolti di Rai1. Alla conduzione Carlo Conti, certezza e anima di un programma entrato oramai entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Anche la terza puntata, come sempre trasmessa in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, regalerà a milioni di telespettatori una serata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con l’esibizione di tutti i partecipanti pronti ad imitare personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana ed internazionale. Le loro performance saranno poi sottoposte al voto della giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Massimo Ceccherini.

L’ultima puntata, quella del 30 settembre 2026, si è conclusa con la vittoria Selma Ezzine che conquistato pubblico e giuria con la sua imitazione di Beyoncé. Al secondo posto il ricordo e omaggio di Andrea Perroni a Franco Califano, mentre in terza posizione si è piazzata Maddalena Corvaglia che si è calata nei panni di P!nk regalando una delle migliori esibizioni della serata. Chi sarà il vincitore della terza puntata di stasera? Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 7 ottobre?

Altro che “Try”: Maddalena Corvaglia fa sul serio 🔥

Cambio di voce, look e attitudine: sul palco di #TaleEQualeShow diventa P!nk 🩷 pic.twitter.com/OhonLBJVDf — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 30, 2026

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della terza puntata del 7 ottobre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la terza diretta del 7 ottobre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Jasmine Carrisi sarà ANNA

sarà ANNA Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nei panni di Totò e Charlie Chaplin

e Flavio Insinna nei panni di Totò e Charlie Chaplin Maddalena Corvaglia imiterà Geri Halliwell

imiterà Geri Halliwell Selma Ezzine sarà Alicia Keys

sarà Alicia Keys Stefano Meloccaro imiterà Gianni Morandi

imiterà Gianni Morandi Roberta Morise nei panni di Loredana Berté

nei panni di Loredana Berté Max Paiella sarà Francesco Gabbani

sarà Francesco Gabbani Paola Perego imiterà Orietta Berti

imiterà Orietta Berti Andrea Perroni nei panni di Geolier

nei panni di Geolier Anna Pettinelli omaggerà Doris Day

omaggerà Doris Day Vladimir Randazzo sarà Sayf.

Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera su Rai1.