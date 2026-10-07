Prosegue “Tale e Quale Show 2026” che entra nel vivo della gara con la terza puntata di stasera, mercoledì 7 ottobre, in prima serata su Rai1. Scopriamo le imitazioni e la classifica dell’ultima puntata.
Tale e Quale Show 2026 stasera la terza puntata: giuria ed anticipazioni
Stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 21.30 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2026, il varietà campione d’ascolti di Rai1. Alla conduzione Carlo Conti, certezza e anima di un programma entrato oramai entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Anche la terza puntata, come sempre trasmessa in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, regalerà a milioni di telespettatori una serata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con l’esibizione di tutti i partecipanti pronti ad imitare personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana ed internazionale. Le loro performance saranno poi sottoposte al voto della giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Massimo Ceccherini.
L’ultima puntata, quella del 30 settembre 2026, si è conclusa con la vittoria Selma Ezzine che conquistato pubblico e giuria con la sua imitazione di Beyoncé. Al secondo posto il ricordo e omaggio di Andrea Perroni a Franco Califano, mentre in terza posizione si è piazzata Maddalena Corvaglia che si è calata nei panni di P!nk regalando una delle migliori esibizioni della serata. Chi sarà il vincitore della terza puntata di stasera? Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 7 ottobre?
Altro che “Try”: Maddalena Corvaglia fa sul serio 🔥
Cambio di voce, look e attitudine: sul palco di #TaleEQualeShow diventa P!nk 🩷 pic.twitter.com/OhonLBJVDf
— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 30, 2026
Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della terza puntata del 7 ottobre
La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la terza diretta del 7 ottobre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:
- Jasmine Carrisi sarà ANNA
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nei panni di Totò e Charlie Chaplin
- Maddalena Corvaglia imiterà Geri Halliwell
- Selma Ezzine sarà Alicia Keys
- Stefano Meloccaro imiterà Gianni Morandi
- Roberta Morise nei panni di Loredana Berté
- Max Paiella sarà Francesco Gabbani
- Paola Perego imiterà Orietta Berti
- Andrea Perroni nei panni di Geolier
- Anna Pettinelli omaggerà Doris Day
- Vladimir Randazzo sarà Sayf.
Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.
L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera su Rai1.