“Tale e Quale Show 2026” cambia eccezionalmente giorno e va in onda oggi, martedì 3 novembre 2026, in prima serata su Rai1. Ecco gli ospiti e le imitazioni della puntata di stasera, martedì 3 novembre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera la settima puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, martedì 3 novembre 2026, dalle ore 21.30 torna “Tale e Quale Show 2026“, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Lo show, tramesso in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, cambia eccezionalmente giorno di programmazione per questa settimana per poi tornare nella consueta collocazione del mercoledì.

Oggi il varietà avrà un duplice ruolo: da un lato divertire il pubblico e dall’altro farsi promotore della campagna “I Giorni della Ricerca” di AIRC. Carlo Conti, storico Ambassador AIRC, con il supporto della giuria e degli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori. La gara a Tale e Quale Show è entrata nel vivo e saranno determinanti i voti della giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. A loro il compito di valutare le esibizioni e performance live dei concorrenti. Giudici speciali di questa puntata del 3 novembre 2026: Serena Rossi e Nicola Savino: tutti saranno chiamati a stilare la propria classifica e a contribuire al verdetto della serata.

Ma chi ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show? La puntata del 28 ottobre ha visto trionfare Selma con l’imitazione di Dionne Warwick che ha emozionato tutti con “La voce del silenzio”. Al secondo posto con 82 punti si è classificato Andrea Peroni con l’imitazione di Amedeo Minghi, mentre al terzo posto Roberta Morise con l’omaggio a Bonnie Tyler. Chi sarà il vincitore di stasera?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della settima puntata del 3 novembre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la settima diretta del 3 novembre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Jasmine Carrisi nei panni di Claudia Mori

nei panni di Claudia Mori Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nel duetto impossibile Sinatra & Lino Banfi

nel duetto impossibile Sinatra & Lino Banfi Maddalena Corvaglia sarà Nicole Kidman

sarà Nicole Kidman Selma Ezzine imiterà Donna Summer

imiterà Donna Summer Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi

nei panni di Bruno Lauzi Roberta Morise sarà Noemi

sarà Noemi Max Paiella si confronterà con Phil Collins

si confronterà con Phil Collins Paola Perego nei panni di Patti Smith

nei panni di Patti Smith Andrea Perroni sarà Vasco Rossi

sarà Vasco Rossi Anna Pettinelli omaggerà Wanda Osiris

omaggerà Wanda Osiris Vladimir Randazzo nei panni di Francesco Sarcina

Tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo con gli arrangiamenti ad opera del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare non solo la giuria, ma anche il pubblico da casa che potrà esprimere il proprio voto tramite i social. Un giudizio che avrà il suo valore nella classifica finale, visto che il pubblico da casa potrà assegnare, rispettivamente, 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è eccezionalmente per stasera, martedì 3 novembre 2026, in diretta su Rai1.