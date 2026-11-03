Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026, Mediaset seguirà le Elezioni Americane Midterm 2026, ossia le elezioni di metà mandato che si svolgeranno negli Stati Uniti d’America. Per l’occasione, Mediaset ha stilato una programmazione speciale con programmi di informazione ed approfondimento su Retequattro e Canale 5.

Elezioni Americane Midterm 2026, i programmi Mediaset

Le Elezioni Americane Midterm 2026, che si tengono ogni quattro anni a metà del mandato presidenziale, rappresentano un passaggio importante nella presidenza di Donald Trump, ma anche per valutare gli equilibri politici degli Stati Uniti. Mediaset nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2026 seguire i primi risultati con uno speciale di “Verità nascoste” presentato da Milo Infante su Rete 4 Il giornalista e conduttore, infatti, comunicherà i primi risultati elettorali per poi passare la linea allo “Speciale Quarta Repubblica – Midterm” condotto da Nicola Porro fino alle 6.00 del mattino.

Durante la giornata sono previsti altri speciali ed approfondimenti sulle Elezioni Midterm 2026 nella mattina del 4 novembre 2026. Appuntamento dalle ore 6.00 del mattino con “Speciale Tg5 – Midterm, quale America?”, condotto da Cesara Buonamici fino alle 8 del mattino. Da segnalare anche lo Speciale del TG5 trasmesso mercoledì 4 novembre 2026 in seconda serata su Canale 5 subito dopo le prime puntate della nuova stagione di “Viola come il mare 3”.

Si parlerà di Elezioni MidTerm 2026 anche durante la nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con un parterre di ospiti. Infine nel corso della giornata di mercoledì 4 novembre saranno costanti gli aggiornamenti nelle edizioni dei tg e nei programmi di approfondimento Mediaset.

L’appuntamento con l’informazione Mediaset dedicata alle Elezioni Americane Midterm 2026 è notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026 su Retequattro e Canale 5.