Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 3 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gloria decide di chiudere la conoscenza con Ignazio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Giovanni. Il tronista è uscita con una nuova corteggiatrice e l’incontro è andato molto bene. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 3 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++