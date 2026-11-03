Tutto pronto per il ritorno di Andrea Delogu con la nuova edizione de “La Porta Magica 2026“, il people show trasmesso nel pomeriggio di Rai2. Scopriamo la data di inizio, il cast di ospiti e le anticipazioni della prima puntata.

La Porta Magica 2026, quando inizia, coach e ospiti

Da martedì 3 novembre 2026 si riapre “La Porta Magica” di Andrea Delogu nel pomeriggio di Rai2. Il “people show” che mette al centro le persone comuni, le loro storie e la voglia di rimettersi in gioco torna con una nuova stagione con tante storie di persone pronte a mettersi in gioco per trasformare un desiderio in realtà. In questo percorso ad accompagnarle ci sarà Andrea Delogu con la sensibilità e l’energia che caratterizzano la sua conduzione. La conduttrice, infatti, prenderà per mano i suoi ospiti lungo questo cammino di rinnovamento, avvalendosi, di volta in volta, della collaborazione della squadra di coach

Andrea Delogu non sarà da sola, visto che potrà avvalersi di una squadra di coach pronti ad aiutarla. Confermati nel cast: i maestri di ballo Simone Di Pasquale e Nikita Perotti, gli stylist Matteo Osso e Leonardo Bonfitto. E ancora: il cantante Giuseppe Salsetta, il chitarrista Simone Bufacchi, il maestro pasticciere Renato Ardovino, don Domenico Pezzella e lo chef Alberto De Maldè. Tutti sono pronti a mettere a disposizione il proprio talento per aiutare i protagonisti nella realizzazione del proprio desiderio. Da segnalare due new entry: lo showman Antonio Mezzancella e la food blogger Stella Menna.

La Porta Magica 2026, anticipazioni puntata di oggi 3 novembre

Nella prima puntata dell’edizione 2026 de “La Porta Magica”, Andrea Delogu racconterà la storia di Filomena Lamberti. La donna, dopo trent’anni di violenze sopportate per paura di non poter mantenere i figli, decide di lasciare il marito, ma lui la aggredisce con acido solforico, sfigurandola. Oggi Filomena ha riconquistato la propria libertà, trasformando il dolore in un messaggio di coraggio e rinascita. Tra i protagonisti della puntata anche Giuseppina e Rito che, che dopo anni di tentativi per avere un figlio e una crisi personale, si aprono all’affido familiare: nel 2005 accolgono Arnold e, per non separare i fratelli, anche Michael e, successivamente, Aurora.

Le anticipazioni della settimana de “La Porta Magica 2026” di Andrea Delogu

Nella puntata di mercoledì 4 novembre 2026 de La Porta Magica la storia di Domenico Lucifora, insegnante di Parabiago che, durante una gita scolastica a Praga, ha sventato una tragedia: quando l’autista del pullman è stato colto da un malore, è intervenuto mettendo in salvo diciannove studenti. Si proseguirà poi con Antonio che racconterà la sua vocazione religiosa che lo ha portato a farsi prete e la decisione nel 2019, di lasciare il sacerdozio, per assecondare il forte desiderio di sposarsi e diventare padre. Tra difficoltà e tensioni familiari, ricomincia da zero e incontra Simona, con cui costruisce una nuova vita, coronata nel 2021 dalla nascita del figlio Alessandro.

Giovedì 5 novembre 2026, Andrea Delogu incontrerà Graziella, ex maestra appassionata del suo lavoro, che sogna di vivere per un giorno l’atmosfera de “Il Paradiso delle Signore”. Ad attenderla, un look da vera signora degli anni Sessanta e una sorpresa: l’incontro in studio con Vanessa Gravina e Pietro Masotti, amatissimi protagonisti della serie. A seguire Gaia, che sogna un futuro nella moda dopo aver affrontato, a dodici anni, un tumore al femore. Attualmente testimonial AIRC, racconterà la propria storia per sostenere la ricerca. Per lei, una telefonata a sorpresa dal suo idolo, Bianca Balti.

Nell’ultima puntata della settimana in onda venerdì 6 novembre 2026, la storia di Gianni e Federica che tornano dopo aver realizzato il sogno di un viaggio di nozze tanto rimandato. La coppia è pronta a condividere un momento di gioia: l’arrivo del primo figlio. In chiusura, il cantautore Mario Forte racconterà la nascita della canzone “Sarà lui? sarà lei?”, diventata un inno per i gender reveal, e gli aneddoti più curiosi della sua carriera in Campania.

“La Porta Magica 2026” di Andrea Delogu va in onda dal martedì al venerdì nel pomeriggio di Rai2.