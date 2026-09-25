Ci sono programmi televisivi che, anno dopo anno, riescono a mantenere una propria identità senza avere necessariamente bisogno di stravolgere la formula. È il caso di Tale e Quale Show, tornato su Rai 1 ieri sera con la sua sedicesima edizione e ancora una volta affidato alla conduzione di Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2026: uno dei programmi più amati

La trasmissione ha ormai trovato una sua dimensione ben precisa nel panorama televisivo italiano: intrattenere, divertire e, allo stesso tempo, lasciare spazio al talento e alla voglia di mettersi in gioco dei suoi protagonisti. Una formula che con il passare degli anni ha dimostrato di funzionare e che continua a trovare un riscontro da parte del pubblico, che ogni anno premia il programma di Carlo Conti.

Quello che colpisce di Tale e Quale Show è soprattutto la capacità di proporre uno spettacolo leggero senza necessariamente scivolare nel banale. In un panorama televisivo nel quale spesso si tende a cercare il momento sopra le righe o la lite a tutti i costi, il programma di Carlo Conti in questi sedici anni continua a puntare su una televisione più tradizionale, fatta di musica, imitazioni, trasformazioni, ironia e una buona dose di autoironia. E forse è proprio questa la forza del format della prima serata di Rai1.

Una nuova edizione, qualche cambiamento e la solita formula

La sedicesima edizione porta con sé alcune novità. La più evidente riguarda la collocazione: Tale e Quale Show lascia infatti il tradizionale appuntamento del venerdì sera e si sposta al giovedì, con 9 puntate previste in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

A cambiare è anche il tavolo della giuria. Accanto alla conferma di Cristiano Malgioglio arrivano infatti due nuovi giurati: Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Un trio capace di mettere insieme mondi differenti e che può regalare, oltre ai giudizi sulle esibizioni dei partecipanti, anche una buona dose di ironia.

Il cast

Anche il cast scelto per questa edizione di Tale e Quale Show è particolarmente eterogeneo. A mettersi alla prova con le imitazioni sono scesi in campo Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. A loro si aggiungono ancora una volta Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che gareggiano come un unico concorrente e tornano con i loro ormai celebri “duetti impossibili”.

Una televisione che non ha bisogno di esagerare

In questi anni Tale e Quale Show ha attraversato diverse stagioni televisive, incontrando anche una concorrenza non da poco, ma riuscendo comunque a mantenere una propria riconoscibilità. Non è un programma che ha bisogno di cercare continuamente lo scandalo, la lite o il momento costruito per diventare virale. La forza di questa programma sta altrove. Sta nella musica, nelle trasformazioni, nel divertimento e nella capacità di creare una serata televisiva che possa essere seguita da un pubblico molto diverso.

E Carlo Conti, da questo punto di vista, rimane perfettamente al centro del meccanismo. Il suo smodo di condurre, rassicurante e misurato, si sposa perfettamente con una trasmissione che non ha bisogno di essere continuamente sopra le righe per attirare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. È una televisione che punta sullo spettacolo, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui, dopo 16 edizioni, Tale e Quale Show continua a trovare il suo spazio.