Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sette giorni su sette. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 2 ottobre

Su richiesta di Ender e Sahika, Osman si incontra con Mahmut fingendo di avere informazioni sull’assassino di suo padre. Secondo lui, il killer avrebbe agito per vendicarsi di Hasan Ali, ritenuto responsabile della sua rovina finanziaria. Osman gli lascia il suo contatto, offrendosi di fornirgli ulteriori dettagli, ma intanto cerca di ottenere un aiuto finanziario da lui.

Çagatay viene avvisato da Sedai del piano della escort organizzato da Ender e Sahika contro Hasan Ali e decide di informare Yildiz della situazione. Cansu, invece, cerca di guadagnarsi la fiducia di Feride raccontandole di avere un rapporto difficile con sua madre.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (26 settembre – 2 ottobre)

Alla festa di compleanno di Mert, Zehra lascia tutti a bocca aperta annunciando di voler cedergli le sue azioni della holding, aumentando così la sua influenza nella società. Nel frattempo Ender e Sahika provano a vendicarsi di Hasan Ali offrendo dei baklava “corretti” con un lassativo, ma il piano fallisce clamorosamente e finisce per colpire le persone sbagliate. Hasan Ali affronta la situazione con ironia, ma decide di pianificare una nuova contromossa.

Sahika si reca a casa di Hasan Ali con l’idea di proporre una tregua, ma lui ha già in mente un inganno. Le fa bere di nascosto una sostanza in un bicchiere e la vede accusare un grave malore, fino a perdere conoscenza e sembrare morta davanti a lui. Preso dal panico per le possibili conseguenze, Hasan Ali ordina ai suoi uomini di far sparire il corpo e cancellare ogni traccia che possa collegarlo all’accaduto.

Ender preccupata per Sahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender non riesce più a mettersi in contatto con Sahika, e inizia a preoccuparsi. Manda Caner alla polizia per denunciare la scomparsa della donna e si dirige direttamente da Hasan Ali, ignara di ciò che è accaduto poco prima.

Feride complica ulteriormente la situazione irrompendo per affrontare Hasan Ali riguardo allo scandalo di una presunta escort. Nel frattempo, Yildiz cerca di riportare un po’ di serenità in famiglia organizzando una cena.

Ender è ormai certa che Hasan Ali abbia ucciso Sahika e ha denunciato ufficialmente la sua scomparsa, mentre lui continua a fingere di essere all’oscuro di tutto e tenta disperatamente di far sparire le ultime prove del suo coinvolgimento.

Çagatay chiarisce la situazione con Cansu, chiedendole di stare alla larga sia da lui che da Yildiz. Nel frattempo, Yildiz mette a punto un piano: organizza una cena per quattro persone, invitando Cansu ed Emir, e decide volontariamente di non arrivare insieme a Çagatay, così da lasciarli soli.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dopo essersi tolta di mezzo Cansu ed Emir, Yildiz organizza una cena in famiglia. Durante la serata, Feride accusa senza mezzi termini Hasan Ali di avere un’amante e racconta di aver trovato a casa sua una collana con un ciondolo a forma di S. Il gioiello viene subito collegato a Sahika, alimentando i sospetti.

Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere che potrebbe essere quello di Sahika. Con sollievo, però, scopre che il corpo non appartiene alla sua amica.