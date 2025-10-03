Seconda puntata della nuova edizione, la quindicesima, di Tale e Quale Show 2025, trasmessa venerdì 3 ottobre. Il varietà è condotto da Carlo Conti, affiancato da una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo è il vincitore

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 3 ottobre, special guest è stato Nino Frassica che con la sua ironia ha dato giudizi ai vari partecipanti. Durante il programma Giorgio Panariello ha anche ricordato Remo Girone, scomparso proprio in serata.

La classifica finale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze dei telespettatori e ha visto trionfare Samuele Cavallo con ‘Beautiful thinks‘. Il pubblico da casa infatti, attraverso i social, ha votato il loro preferito. I tre più votati hanno ricevuto un bonus che si è aggiunto al verdetto della giuria. Prima per i social è stata Antonella Fiordelisi, secondo Tony Maiello e terza Maryna.

“Please stay

I want you, I need you, oh, God” ❤‍🔥 Samuele Cavallo interpreta Benson Boone a #taleequaleshow pic.twitter.com/BpVoa6hEMs — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 3, 2025

Una puntata che si è conclusa senza vedere l’esibizione del vincitore per dare la linea ad un’edizione straordinaria del Tg1 che ha annunciato come Hamas abbia dichiarato di voler negoziare con Trump per la pace a Gaza.

Tale e Quale Show 2025, classifica della puntata del 3 ottobre

Se Samuele Cavallo è stato il vincitore della seconda puntata di Tale e Quale Show 2025 con una fantastica interpretazione di Benson Boone, vediamo nel dettaglio come si sono classificati gli altri partecipanti.

Samuele Cavallo con 65 punti Maryna con 56 punti Insinna e Cirilli con 53 punti Tony Maiello con 52 punti Pamela Petrarolo con 44 punti Le Donatella con 40 punti Antonella Fiordelisi con 39 punti Peppe Quintale con 36 punti Gianni Ippoliti con 33 punti Carmen Di Pietro con 21 punti

La prima puntata era stata vinta da Tony Maiello, nei panni di Sal Da Vinci, con ‘Rossetto e caffè‘.

Le esibizioni della prossima settimana

Ma quali saranno le esibizioni della terza puntata di Tale e Quale Show, prevista per la prossima settimana venerdì 10 ottobre, sempre su Rai1? Questi gli accoppiamenti: