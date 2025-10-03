È scomparso a 76 anni Remo Girone, attore di teatro, cinema e televisione che ha segnato la storia della serialità italiana. L’artista è morto nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie Vittoria.

Remo Girone è morto: una carriera tra teatro, cinema e televisione

Nato ad Asmara nel 1948, Remo Girone si è formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il suo percorso artistico è iniziato sul palcoscenico, dove ha lavorato con grandi registi teatrali, affrontando sia i classici sia testi contemporanei.

Negli anni ’70 e ’80 si è affermato anche al cinema, interpretando ruoli di rilievo in film d’autore e in produzioni popolari, dimostrando una versatilità capace di spaziare dal dramma storico al racconto sociale. Girone ha inoltre prestato la sua voce al doppiaggio, segno di una carriera ricca e poliedrica.

Il successo di Remo Girone con il suo Tano Cariddi ne’ La Piovra

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Tano Cariddi nella serie cult La Piovra. Introdotto a partire dalla terza stagione, il personaggio è diventato una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Tano Cariddi, ambiguo e spietato uomo d’affari legato alla mafia, ha rappresentato il volto del potere oscuro che si muove tra finanza, politica e criminalità organizzata. Grazie all’intensità della sua interpretazione, Girone ha trasformato Cariddi in uno degli antagonisti più memorabili della fiction italiana.

L’eredità artistica di Remo Girone

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una voce importante, capace di emozionare e di dare spessore ai personaggi che interpretava. Girone è stato un attore amato dal pubblico e rispettato dalla critica, esempio di professionalità e dedizione assoluta al mestiere.

Il ricordo di Tano Cariddi resterà impresso nella memoria collettiva, ma non meno significativi sono i tanti ruoli che hanno arricchito la sua lunga carriera tra cinema, teatro e televisione.