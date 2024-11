Tutto pronto per il gran finale di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni dell’ultima puntata di stasera, venerdì 8 novembre 2023.

Tale e Quale Show 2024, stasera su Rai 1, cast e giudici

Stasera, venerdì 8 novembre 2024, alle ore 21.30, va in onda l’ottava ed ultima puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Durante la puntata finale scopriremo il “Campione di Tale e Quale Show 14esima edizione” che devolverà il premio finale di 30.000 euro all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro. La scorsa settimana a trionfare è stata Amelia Villano con l’imitazione di LP sulle note di “Lost on you”. Al momento in testa alla classifica generale c’è Verdiana seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Tra loro pochi punti di distacco: quindi è ancora tutto da decidere!

La gara è ancora aperta e sarà determinante durante la finale di Tale e Quale il voto della giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e il quarto giudice Paolo Bonolis. Ricordiamo che tutte le esibizioni sono dal vivo con gli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Anticipazioni Tale e Quale Show 2024, le imitazioni della settima puntata del 8 novembre

Ma passiamo alle imitazioni dell’ultima puntata di venerdì 8 novembre 2024 di Tale e Quale Show. Ecco tutti gli accoppiamenti e le imitazioni di stasera:

Simone Annicchiarico sarà Elton John;

sarà Elton John; Massimo Bagnato interpreterà Drupi;

interpreterà Drupi; Thomas Bocchimpani si calerà nei panni di Michael Bublé;

si calerà nei panni di Michael Bublé; Feisal Bonciani renderà omaggio a Ray Charles;

renderà omaggio a Ray Charles; Kelly Joyce avrà le sembianze di Sade;

avrà le sembianze di Sade; Justine Mattera si immedesimerà in Cyndi Lauper;

si immedesimerà in Cyndi Lauper; Giulia Penna se la vedrà con Alexia;

se la vedrà con Alexia; Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano;

imiterà Adriano Celentano; Amelia Villano tenterà il bis con Loredana Bertè;

tenterà il bis con Loredana Bertè; Verdiana proverà a confermarsi leader indiscussa con Mina;

proverà a confermarsi leader indiscussa con Mina; Carmen Di Pietro vestirà i panni di Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show 2024, come si vota?

A votare le imitazioni dei concorrenti vip di Tale e Quale Show 2024 la giuria presente in studio, ma anche il pubblico da casa che gioca un ruolo determinante nella classifica finale. Come? Tramite il voto del concorrente preferito attraverso i social network Facebook e X.

Le tre performance più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Come sempre ricordiamo che il varietà è anche social e durante la puntata si può interagire e commentare le esibizioni dei personaggi e i commenti della giuria con l’hashtag #taleequaleshow. Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 2024?