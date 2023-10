Chi è il vincitore della terzo puntata di Tale e Quale Show 2023? Carlo Conti è tornato in prima serata con la terza puntata del varietà di Raiuno. Lo spettacolo con le esibizioni dei concorrenti vip che, settimana dopo settimana, si dovranno impegnare nell’imitare sul palco personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ecco il vincitore della terza puntata di Tale e quale show e la classifica completa.

Tale e Quale Show 2023, Scialpi è il vincitore della terza puntata

La terza puntata di Tale e Quale Show 2023, andata in onda in prima serata su Rai 1, oggi 6 ottobre, è vinta da Scialpi che ha sbaragliato tutti gli altri partecipanti al programma con la sua esibizioni nei panni di Domenico Modugno. Ricordiamo che tutti i concorrenti canteranno come sempre dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

🎶 “Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu”

Come non commuoverci con un’esibizione come questa? ❤️ @scialpi interpreta Domenico Modugno a #taleequaleshow pic.twitter.com/5YeHbdv8EH — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Durante la serata si sono esibiti anche i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno divertito il pubblico una originale imitazione.

Tale e Quale Show 2023, classifica della terza puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della terza puntata di Tale e Quale Show 2023? Ecco di seguito la classifica finale della puntata andata in onda in prima serata venerdì 6 ottobre 2023:

1- Scialpi ha imitato Domenico Modugno

2- Lorenzo Licitra ha imitato Diodato

3- Luca Gaudiano ha imitato Lewis Capaldi

4- Jasmine Rotolo ha imitato Shade

5- Alex Belli ha imitato Rosa Chemical

6- Ilaria Mongiovì ha imitato Lady Gaga

7- Ginevra Lamborghini ha imitato Dua Lipa

8- Pamela Prati ha imitato Rettore

9 Maria Teresa Ruta ha imitato Ambra

9 – Jo Squillo ha imitato Rappresentante di Lista

11- Paolantoni e Cirilli insieme a Valentina Persia hanno imitato The Roonets

