Tutto pronto per il secondo appuntamento di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni, le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 29 settembre 2023.

Tale e Quale Show 2023, anticipazioni seconda puntata del 29 settembre

Venerdì 29 settembre 2023 dalle ore 21.25 va in onda la seconda puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. Il programma, leader della prima serata, condotto da Carlo Conti torna in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Sul palcoscenico si alterneranno i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione pronti a mettersi in gioco in tante nuove imitazioni ed interpretazioni. La prima puntata è stato un grandissimo successo e i concorrenti hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni che hanno incontrato il favore del pubblico e dei telespettatori.

Il vincitore della prima puntata è stato Gaudiano “tale e quale” a Tiziano Ferro sulle note di “Non me lo so spiegare”. Seconda posizione per Lorenzo Licitra che si è confrontato con Marco Mengoni e il successo “Due” e infine terza classifica Ilaria Mongiovì con una ottima imitazione di Giorgia.

Tale e Quale Show 2023, chi sarà il vincitore della seconda puntata? Ecco le imitazioni

Nella seconda puntata di venerdì 29 settembre 2023, i concorrenti di Tale e Quale Show dovranno confrontarsi con altre difficili imitazioni. Tutti i concorrenti canteranno dal vivo accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Ma ecco le imitazioni di stasera:

Ginevra Lamborghini sarà Angelina Mango

sarà Angelina Mango Ilaria Mongiovì se la vedrà con Noa

se la vedrà con Noa Pamela Prati omaggerà Wanda Osiris

omaggerà Wanda Osiris Jasmine Rotolo ricorderà Irene Cara

ricorderà Irene Cara Maria Teresa Ruta sarà Gigliola Cinquetti

sarà Gigliola Cinquetti Jo Squillo imiterà Patty Pravo

imiterà Patty Pravo Alex Belli si confronterà con Ligabue

si confronterà con Ligabue Gaudiano sarà Francesco Sarcina

sarà Francesco Sarcina Lorenzo Licitra nei panni Harry Styles

nei panni Harry Styles Scialpi imiterà Renato Zero

imiterà Renato Zero Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno i Bee Gees.

Tale e Quale Show 2023, il voto spetta ai giudici e al pubblico da casa

Le imitazioni e le interpretazioni live dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023 saranno sottoposte al giudizio insindacabile della giuria. I giudici, valore assoluto del varietà di Carlo Conti, sono fondamentali nella classifica finale che decreterà il vincitore della puntata. A giudicare le performance canore e le imitazioni dei concorrenti saranno nuovamente i giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a cui si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa.

Anche il pubblico da casa potrà votare liberamente le proprie preferenze tramite i social. Un like su Facebook e X per decretare le tre esibizioni più apprezzate che porteranno ai tre interpreti 5, 3 e 1 punto. Ricordiamo che “Tale e Quale Show” è anche social con l’hashtag #taleequaleshow

L’appuntamento con Tale e Quale Show è tutti i venerdì in prima serata su Rai1.