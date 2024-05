Il Clandestino 2 ci sarà? La fiction, con protagonista Edoardo Leo, è stata apprezzata dal pubblico e in tanti si chiedono se le avventure di Luca Travaglia continueranno. Scopriamo insieme le ultime informazioni a riguardo.

Il Clandestino 2 si farà? La serie con Edoardo Leo avrà una seconda stagione?

L’ultima puntata de Il Clandestino, andata in onda lunedì 14 maggio, ha lasciato ancora alcuni interrogativi in sospeso. Per questo i fan della serie che hanno amato la storia dell’ex ispettore capo dell’anti-terrorismo Luca Travaglia e del suo collega cingalese, Palitha, si chiedono se ci sarà una seconda stagione. I risultati in termini di ascolti non sono stati molto alti, forse anche a causa della tematica trattata che pone luce su argomenti sensibili come l’integrazione, lo spaccio di droga, l’immigrazione, la prostituzione, l’utero in affitto e il terrorismo.

Il Clandestino però è stata candidata come migliore serie crime ai nastri d’argento e il suo protagonista, Edoardo Leo, come miglior attore. Ma ci sarà una seconda stagione? La volontà dell’attore è quella di continuare a raccontare i casi di Luca Travaglia. In più interviste ha sottolineato la sua somiglianza con il personaggio che interpreta ma al momento non si hanno notizie ufficiali dai vertici Rai. La fiction non ha fatto registrare record di ascolti mantenendo una media per le sei puntate andate in onda su Rai1 di tre milioni di spettatori. Numeri vicini al suo diretto competitor l’Isola dei Famosi.

Come è finita la prima stagione

La prima stagione, composta da sei puntate per un totale di dodici episodi, ha ricostruito attraverso dei flashback la storia di Luca Travaglia e dell’attentato in un’ambasciata libica. Nell’ultima puntata l’ex ispettore capo ha scoperto un’importante verità sulla donna alla quale aveva chiesto di sposarlo e che fino all’ultimo pensava fosse la responsabile dell’esplosione. Una trama che però lascia ancora in sospeso cosa accadrà tra lui e Carolina.