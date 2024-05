Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 18 al 24 maggio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo ai numerosi tentativi fatti da Katie, Wyatt e Liam, di far cambiare idea a Bill. Lui però sembra ormai completamente plagiato da Sheila. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Bill innamorato di Sheila

Bill è innamorato di Sheila, e il sentimento che prova lo ha condotto a ricattare Finn e Steffy minacciando di denunciare Taylor se loro avessero deciso di testimoniare. Così facendo lo Spencer è riuscito a far scarcerare Sheila.

Katie si reca a casa di Bill e cerca di farlo ragionare, ma lui sembra completamente plagiato dalla rossa. Alla fine della discussione Bill caccia di casa l’ex-moglie e bacia la sua nuova fiamma. Grazie al suo piano Sheila è libera, e i due possono iniziare una nuova vita insieme. A Katie non rimane altro da fare se non andarsene, completamente sconvolta dal comportamento dell’ex. La Logan è preoccupata per il futuro di suo figlio e si confida con Carter.

Anticipazioni Beautiful, Liam e Wyatt sconvolti

Nel frattempo anche Liam e Wyatt appaiono increduli per la relazione amorosa tra Bill e Sheila, e decidono di affrontare l’uomo in un faccia a faccia chiarificatore.

La reazione dello Spencer davanti alla preoccupazione di Liam e Wyatt è sconcertante: Bill informa i figli che il suo rapporto con la rossa è saldo, e che lo sarà a tempo indeterminato.

Spoiler Beautiful: Steffy e Finn pronti a fronteggiare Sheila

Steffy e il marito Finn sconvolti, raccontano a Li del ricatto di Bill. Tuttavia i due cercano di vivere in serenità, pur rimanendo in guardia e pronti a fronteggiare gli eventuali colpi di testa di Sheila.

Intanto Brooke, Hope e Liam discutono del ricatto di Bill ai danni di Taylor. Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. Una volta giunta lì la donna fa un discorso appassionato a Bill. Le sue parole sembrano riuscire a smuovere qualcosa nello Spencer. Nel frattempo Deacon è in fibrillazione all’idea che diventerà il nuovo proprietario del ristorante “Il Giardino”. Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.