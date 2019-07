Sylvester Stallone sta preparando un film e una serie su “Rocky”. Pare quindi, che Rocky Balboa salga nuovamente sul ring e non solo! Oltre alle trattative per il nono episodio della saga cinematografica, Stallone sta anche pensando di realizzare una serie tv per una piattaforma in streaming.

Stallone torna al cinema con Rocky 9 e pensa anche ad una serie tv dedicata al mito di Rocky Balboa

Era il 2018, quando l’attore annunciò che quello appena girato, Creed II fosse l’ultimo appuntamento con Rocky, ma evidentemente ha avuto un ripensamento, dal momento che è in trattative per realizzare il nono episodio della storia cinematografica nonché una serie tv.

In una intervista a Variety, Sylvester Stallone ha reso noto che sta lavorando alla realizzazione dell’ennesimo episodio di Rocky ed anche ad una serie tv per una piattaforma di streaming. Quindi un ripensamento in corso da parte dell’attore italo-americano che nel 2018 aveva annunciato il ritiro della saga di Rocky per dare spazio a nuove idee e alla nuova generazione.

Evidentemente, la sceneggiatura e la trama del nuovo episodio di Rocky, incentrato sull’immigrazione, deve averlo convinto a cambiare idea. Ecco cosa rivela infatti a Variety:

“Rocky incontra una persona giovane e arrabbiata che è rimasta bloccata in questo paese quando viene a trovare sua sorella”, ha detto Stallone. “Lo accompagna nella sua vita e iniziano incredibili avventure, che finiscono a sud del confine. È molto, molto attuale”.

Rocky torna sul ring? Ad annunciarlo è l’interprete principale: Sylvester Stallone

Un ritorno sul grande schermo dunque, ma anche la realizzazione di una serie tv dedicata al mito di Rocky Balboa, che potrebbe arrivare su Netflix, Amazon o anche il prossimo HBO Max. Il nono episodio della saga cinematografica si concentrerà sul tema dell’immigrazione e si sta studiando come inserire il personaggio di Stallone all’interno di un tema così attuale e delicato.

Gli ultimi film della serie: in Creed e Creed II

Gli ultimi episodi della saga vedevano Rocky Balboa come mentore di un giovane pugile, Adonis Creed, figlio del suo amico Apollo Creed morto sul ring in Rocky 4.

I due pugili, Crred e Balboa, un tempo avversari sul ring, diventano poi molto amici nella vita, tanto che, Rocky rivendica la morte dell’amico con un incontro in Russia, con Ivan Drago, che vince!

Creed e Creed II sono invece usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018, con Michael B incassando al botteghino mondiale quasi 400 milioni di dollari.

Curiosità su Rocky, la pellicola cinematografica

Il film vince il premio “miglior film” del 1975 ma riceve anche le nomination all’Oscar per il miglior attore e migliore sceneggiatura originale.

Il successo viene replicato nel 1979, con Rocky 2 e ancora nel 1982 e nel 1985. L’attesissimo Rocky 4 invece del 1990, in cui recitava anche la moglie di Stallone, Brigitte Nielsen fu una mezza delusione tanto da mettere in difficoltà la saga.

Tuttavia, nel 2006 il rilancio in cui Stallone torna a trionfare e da allora ha ripreso il suo ruolo negli spin-off Creed (ricevendo una nomination come miglior attore non protagonista) e Creed II.

Insomma, Rocky è un mito ed è ancora nel cuore di tutti e nell’ immaginario collettivo la mitica scena in cui Balboa urla il nome della Moglie Adriana, dopo aver vinto!!