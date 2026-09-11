Tutto pronto per la prima puntata del “Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026“, il grande evento musicale, suddiviso in due serate, dedicato alla musica degli anni ’80, ’90 e 2000. Alla conduzione Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della prima puntata di stasera, venerdì 11 settembre 2026.

Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026 in diretta da Torino su Rai1

Stasera, venerdì 11 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata del “Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026” trasmesso in diretta dalla Inalpi Arena di Torino su Rai1. L’evento, suddiviso in due prime serate, è presentato da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino e per la prima volta è trasmesso in diretta.

Sul palcoscenico spazio alla grande musica degli anni ’80, ’90 e 2000 con alcuni degli interpreti originali della grandi hit che nel corso degli anni hanno fatto sognare, ballare ed emozionare. Una vero e proprio viaggio musicale lungo 40 anni, per riscoprire i grandi successi musicali dell’epoca, una celebrazione della musica, una grande festa, un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026, scaletta ed ospiti della prima puntata dell’11 settembre

Tantissimi gli ospiti e cantanti che si alterneranno sul palcoscenico dell’Inalpi Arena di Torino per la prima puntata di stasera, venerdì 11 settembre, del “Sukuzi Juke Box – La notte delle hit 2026“. Un parterre che raccoglie il meglio della musica degli anni ’80, ’90 e 2000 con alcuni dei protagonisti che hanno fatto cantare, ballare ed emozionare generazioni su generazioni. Al momento non è stata comunicata la scaletta ufficiale della prima puntata, ma tra i cantanti protagonisti ci sono:

Cristina D’Avena

DSL*Dire Straits Legacy

Drupi

Filippo Graziani

Irene Grandi

Loredana Bertè

Lou Bega

Nek

Neri per Caso

Nino Buonocore

Patty Pravo

Sugarfree

Suzuki Jukebox 2026 biglietti: le prevendite dei biglietti dell’evento musicale che negli anni è divenuto un ve-ro e proprio appuntamento, grazie anche alla partecipazione di alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale, sono attive sul portale Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Suzuki title sponsor. “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con Direzione Intrattenimento Prime Time.

L’appuntamento con la prima puntata di “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” è per stasera in diretta, in prima serata, su Rai1.