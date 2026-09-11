La musica di “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis conquista il Soundtrack Stars Award 2026. Il film, presentato in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si aggiudica il premio per la migliore colonna sonora della 14ª edizione del riconoscimento dedicato al rapporto tra cinema e musica.

A ricevere il premio sono La Niña e Alfredo Maddaluno, autori del progetto musicale legato al film prodotto da Picomedia con Rai Cinema. Per La Niña si tratta anche di un importante debutto nel mondo del cinema.

Il palmarès del Soundtrack Stars Award 2026 comprende inoltre il premio speciale a Daniel Pemberton per “Ink” di Danny Boyle, il Soundtrack Stars Special Award 2026 a Daniel Blumberg e una menzione speciale a Tredici Pietro per il brano “La Fretta”.

Soundtrack Stars Award 2026 a “Il fuoco che ti porti dentro”

La decisione è stata presa dalla Giuria del premio presieduta da Laura Delli Colli, che ha scelto la colonna sonora de “Il fuoco che ti porti dentro” tra quelle dei film presenti nella selezione ufficiale di Venezia 83.

Secondo la motivazione, le sonorità del film riescono ad accompagnare gli stati d’animo dei protagonisti e il clima di tensione della storia, diventando parte integrante della narrazione.

La musica non rimane quindi sullo sfondo, ma assume un ruolo centrale accanto alla sceneggiatura e alla regia di Edoardo De Angelis.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, racconta il difficile rapporto tra Antonio e sua madre Angela. Dopo essere andato via da Napoli, Antonio ha costruito la propria vita a Milano, ma l’arrivo della madre durante il periodo natalizio riporta in superficie incomprensioni e questioni mai realmente risolte.

Nel cast figurano Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza, Tony Laudadio e Tommaso Ragno.

La Niña premiata a Venezia 83

Il Soundtrack Stars Award 2026 rappresenta un riconoscimento particolarmente significativo anche per La Niña, artista napoletana che con “Il fuoco che ti porti dentro” firma il suo debutto nella musica per il cinema.

La colonna sonora è stata realizzata insieme ad Alfredo Maddaluno, all’interno di un progetto musicale curato da CAM Sugar e Picomedia.

Il legame tra Napoli e il film di Edoardo De Angelis emerge così non soltanto attraverso la storia e i suoi personaggi, ma anche attraverso una ricerca musicale capace di inserirsi direttamente nella costruzione emotiva del racconto.

Premio speciale a Daniel Pemberton per “Ink” di Danny Boyle

Tra i riconoscimenti assegnati al Lido di Venezia c’è anche quello a Daniel Pemberton, premiato per le musiche di “Ink” di Danny Boyle.

La Giuria ha sottolineato ancora una volta la particolare sintonia artistica tra il compositore e il regista di “Trainspotting”.

Per la quarta collaborazione tra i due, Pemberton costruisce una colonna sonora capace di accompagnare il ritmo delle immagini e delle sequenze più dinamiche del film, creando quello che la motivazione definisce un vero e proprio “set sonoro”.

Daniel Blumberg riceve il Soundtrack Stars Special Award 2026

Un altro protagonista della 14ª edizione è Daniel Blumberg, vincitore dell’Oscar per le musiche di “The Brutalist” e presente quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia come membro della Giuria internazionale.

A Blumberg è stato assegnato il Soundtrack Stars Special Award 2026, riconoscimento che lo inserisce nell’albo d’oro del premio accanto ad alcuni dei più importanti compositori per il cinema.

La Giuria ha voluto premiare la sua capacità di utilizzare la musica come un vero linguaggio cinematografico, in grado non semplicemente di accompagnare le immagini, ma di entrare nella struttura stessa del racconto.

Un approccio già evidente in lavori come “The World to Come” e soprattutto in “The Brutalist”, realizzato in collaborazione con il regista Brady Corbet.

Menzione speciale a Tredici Pietro per “La Fretta”

Spazio anche alle nuove generazioni con la menzione speciale assegnata a Tredici Pietro per il brano “La Fretta”, scelto per accompagnare il cortometraggio “Il Primo della Classe” di Andrea Ricciotti.

Il corto ha vinto il contest “La Realtà che non esiste”, progetto ideato da One More Pictures insieme a Rai Cinema e rivolto agli storyteller under 35.

La Giuria ha premiato il modo in cui il brano riesce a fondersi con le immagini e con il messaggio dell’opera, dedicato anche alla necessità di osservare e verificare con attenzione ciò che vediamo, soprattutto nell’epoca delle fake news e dei contenuti che circolano rapidamente online.

Cos’è il Soundtrack Stars Award

Il Soundtrack Stars Award è un premio dedicato alla musica per il cinema e viene assegnato ogni anno durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Promosso in collaborazione con i Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI, il progetto è ideato e prodotto da Andrea Camporesi, CEO e direttore creativo di Free Event.

L’obiettivo è valorizzare la colonna sonora come elemento fondamentale del linguaggio cinematografico: non un semplice accompagnamento, ma una componente capace di dialogare con le immagini e contribuire direttamente alle emozioni e alla narrazione di un film.

Nel corso degli anni il premio ha celebrato compositori e artisti come Ennio Morricone, Alexandre Desplat, Ryuichi Sakamoto, Giorgio Moroder, Nicola Piovani e Andrea Guerra, oltre a personalità del cinema e della musica come Stefano Bollani, Ornella Vanoni, i Subsonica, Ferzan Özpetek, Guillermo del Toro e Gabriele Muccino.

Con il successo de “Il fuoco che ti porti dentro” e il riconoscimento a La Niña e Alfredo Maddaluno, l’edizione 2026 del Soundtrack Stars Award ribadisce ancora una volta quanto la musica possa diventare parte essenziale della scrittura cinematografica