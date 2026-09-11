Cresce l’attesa per i “BYD Music Awards 2026“, la grande festa della musica italiana in programma nella magica cornica dell‘Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Due serate imperdibili che celebrano i protagonisti della musica italiana.

BYD Music Awards 2026, quando in tv su Rai1

Ci siamo: venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 in prima serata su Rai1 appuntamento con i “BYD Music Awards 2026“, il grande evento che celebra e premia la musica italiana. Un’edizione che si preannuncia speciale, visto che ricadono i 20 anni di storia della manifestazione che come sempre sarà trasmessa dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Confermati alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la quindicesima volta sul palco di un’Arena sold-out da diversi mesi.

L’evento si preannuncia come una grande festa della musica italiana con protagonisti tutti gli interpreti, cantanti ed artisti che più si sono contraddistinti sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. Protagoniste le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno. Durante le due serate evento, infatti, verrano premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2025 e settembre 2026. Non mancheranno i premi dedicati al settore LIVE con gli eventi e i tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Infine , come da tradizione, spazio anche ad importanti Premi Speciali consegnati ad alcuni protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese.

Quest’anno BYD affianca la 20esima edizione della manifestazione in qualità di naming partner, dando vita ai BYD Music Awards. La partnership interpreta il valore di “Build Your Dreams”, celebrando gli artisti che hanno trasformato talento, passione e determinazione in successi capaci di coinvolgere milioni di persone. Il marchio accompagnerà le due serate dell’Arena di Verona con una flotta dedicata agli ospiti.

BYD Music Awards 2026, tutti gli ospiti e cantanti

Tantissimi gli ospiti e cantanti che compongono la line-up di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Durante le due serate evento dei “BYD Music Awards 2026” si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena di Verona:

Achille Lauro,

Alfa,

Anna,

Annalisa,

Biagio Antonacci,

Clara,

Coez,

Delia,

Ditonellapiaga,

Elisa,

Emis Killa,

Emma,

Enrico Brignano,

Fred De Palma,

Fulminacci,

Geolier,

Gigi D’alessio,

Giorgia,

Giorgio Panariello,

Il Volo,

Irama,

Juli,

Kid Yugi,

Levante,

Luchè,

Madame,

Marco Mengoni,

Max Pezzali,

Modà,

Nayt,

Negramaro,

Notre Dame De Paris,

Olly,

Paky,

Pooh,

Riccardo Cocciante,

Sal Da Vinci,

Samurai Jay,

Sarah Toscano,

Sayf,

Serena Brancale,

Tedua,

The Kolors,

Tommaso Paradiso,

Tonypitony.

BYD Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei BYD Music Awards.

L’appuntamento con “BYD Music Awards 2026” è per venerdì 18 e sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.