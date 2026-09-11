Racconto di una notte torna domenica 13 settembre in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo la cattura di Selim. Mahir, lasciato l’ospedale, riuscirà ad avere informazioni preziose per individuare il rifugio nel quale si nasconde il fuggitivo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 13 settembre in prima serata

Pochi giorni dopo la sparatoria drammatica in cui è rimasto ferito, Mahir lascia l’ospedale. Ma il rientro a casa è tutt’altro che sereno: scopre infatti che Canfeza ha deciso di restituire le chiavi del negozio ad Asaf, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito.

Mahir riceve anche una chiamata dall’amico Salih, che ha scoperto il nascondiglio di Selim, e che da inizio a un’operazione pericolosa. Con l’aiuto dell’uomo che aveva curato il fuggitivo senza sapere chi fosse, la squadra riesce a circondare il rifugio. Ne nasce un confronto carico di tensione, che si conclude con la cattura di Selim.

Sevde sconvolta nelle prossime puntate Racconto di una notte

Sevde, già scossa dalla decisione di Ferman di divorziare, durante una visita medica riceve una notizia terribile: ha perso il bambino e deve affrontare un intervento urgente.

Kürsat e Gülizar decidono di sfidare il destino fissando la data del matrimonio. Nel frattempo, Sevde scopre dall’investigatore privato che Yadigar Kaldi è in realtà Efsane e trama vendetta contro Ferman. Così sceglie di lasciare la villa per andare a Londra da Sila, ma avverte Ferman che non ha alcuna intenzione di concedergli il divorzio.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mahir scopre dalla nonna la vera identità di Ferman e i due fanno pace. Però, rived Ezra fa riaffiorare la rabbia di Afet. La nonna di Canfeza le annuncia che Kursat e Gulizar si sposeranno il giorno dopo, e Afet si mette in moto per impedire a tutti i costi il matrimonio.

Nel frattempo Sureyya – ancora perseguitata dalle visioni di Mehmet che le chiede di estinguere il suo debito – decide di tornare a Denizli per compiere un gesto estremo. Il giorno dopo, Canfeza e Mahir trovano una lettera in cui la donna annuncia la sua intenzione di saldare il debito. Mahir capisce subito che sua madre è partita per Denizli e avvisa immediatamente i colleghi.