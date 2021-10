Piero Angela è tornato con la nuova stagione di Superquark+ su RaiPlay toccando un tema molto complesso: l’amore. Nella prima puntata il divulgatore scientifico parla di amore facendo una doverosa precisazione: “tutto quello che diremo nelle puntate vale per le coppie eterosessuali come per quelle omosessuali“.

Piero Angela sull’omosessualità: “le caratteristiche dell’amore sono uguali”

L’amore non ha sesso. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase, ma in questi giorni è tornata alla ribalta dopo la prima puntata di Superquark+, il programma di informazione e divulgazione condotto da Piero Angela. Il giornalista e divulgatore scientifico ha deciso di affrontare un tema importante come quello dell’amore facendo però una precisazione che merita di essere letta e condivisa:

Un avvertimento. Tutto quello che diremo nelle puntate vale per le coppie eterosessuali come per quelle omosessuali. Le caratteristiche dell’amore, dunque i sentimenti e le paure, la gelosia, la voglia di vivere insieme e di avere figli, sono uguali…

Parole semplici, ma chiarissime quelle pronunciate da Angela tornato sul tema anche a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Nel popolare programma di Rai1, il divulgatore scientifico ha detto:

Nella prima puntata di Superquark+ faccio una premessa e dico che parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna, ma sappiamo che oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una terribile repressione terribile che è durata lungo tutta la storia.

Piero Angela: “gli omosessuali non sono contronatura”

Per Piero Angela è importantissimo comprendere e spiegare, a chi ancora non ci è arrivato, che l’omosessualità non è contronatura.

“E’ una cosa importante da capire perché spesso viene vista l’omosessualità, come un rapporto fisico, contronatura. In realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso di quelle eterosessuali: attrazione, innamoramento, gelosia, vita di coppia, figli, hanno sentimenti, amori, passioni. Bisogna capirlo bene” – ha sottolineato il giornalista trattando un tema molto caldo nel nostro Paese chiamato a decidere sul disegno di legge Zan.

Sempre a Che tempo che fa, Enrico Letta aveva parlato di omotransfobia sottolineando: “abbiamo il dovere di portare avanti e di far approvare il disegno di legge Zan. Presto chiederò un’esplorazione con le altre forze politiche per capire se ci sono le condizioni che possano portare ad una approvazione rapida del testo”. Che dire ancora una volta Piero Angela si fa portavoce di un messaggio universale bellissimo che dovrebbe essere ascoltato da tutti.