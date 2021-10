Piero Angela torna con una nuova edizione di SuperQuark+, il programma di divulgazione scientifica realizzato in esclusiva per RaiPlay con la collaborazione di Raiuno. Il divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo è pronto a raccontare un tema complesso: l’amore. Ecco le anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo su RaiPlay.

SuperQuark+ di Piero Angela torna su RaiPlay: ecco quando

Tutto pronto per il ritorno di SuperQuark+ di Piero Angela su RaiPlay. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, il divulgatore scientifico torna sulla piattaforma streaming italiana gestita da RaiPlay e Digital con dieci nuovi episodi disponibili dal 21 Ottobre 2021 .

La nuova stagione di SuperQuark+, programma realizzato in esclusiva per RaiPlay, sarà interamente dedicato al tema dell’amore. Dieci episodi in cui il giornalista e divulgatore, con il suo team di lavoro, si occuperà di affrontare il campo dell’amore parlando delle varie fasi.

SuperQuark+ 3 racconta il tema dell’amore

La terza stagione di SuperQuark+ è dedicata all’amore. Si parte dalle fase dell’innamoramento, a cosa attrae due persone l’una verso l’altra fino al tema della salute. Non solo, spazio anche ai rapporti di coppia, al tema del sesso e della fertilità. A rendere il tutto ancora più “comprensibile” e “condivisibile” i cartoni di Bruno Bozzetto.

Piero Angela alla veneranda età di 92 anni non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi tutt’altro. Il divulgatore scientifico ha accettato con grande entusiasmo questa nuova avventura televisiva dedicata ad un pubblico social e giovane, visto che i dieci nuovi episodi saranno disponibili solo sulla piattaforma digitale e streaming di RaiPlay. Proprio ai giovani (e non solo) sono dedicati i dieci nuovi episodi del programma di divulgazione scientifica realizzato in esclusiva per RaiPlay in cui si parla d’amore.

L’obiettivo del divulgatore è sempre lo stesso: “raccontare le cose ma raccontarle bene” ha sottolineato Piero Angela che nella precedente edizione online del programma ha lavorato con Davide Coero Borga, Giuliana Galati, Luca Perri, Edwige Pezzulli e Ruggero Rollini.