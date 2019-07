Piero Angela torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata di “SuperQuark“, il programma di divulgazione scientifica di successo. Ecco le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 24 luglio 2019.

SuperQuark puntate 2019: le anticipazioni di mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 luglio alle ore 21.25 nuova puntata di “SuperQuark“, il programma di divulgazione scientifica condotto con grandissimo successo da Piero Angela. Ad aprire l’appuntamento il documentario naturalistico della BBC dedicato ai licaoni dal titolo “Dinastie”. Chi sono i licaoni? Qualcuno li ha definiti dei cani dipinti per via del loro mantello a macchie. Si tratta di lupi africani che vivono e cacciano in gruppo.

La puntata di “Dinastie” racconta la loro eterna lotta di possesso del territorio. Avere il presidio di un territorio significa per i licaoni godere delle risorse anche per le dinastie future. Ma questo a volte può innescare uno scontro tra generazioni, in particolare tra madre e figli con la prima costretta a lasciare campo libero alle nuove leve. Non mancano le difficoltà per questo gruppo di lupi africani che spesso incappano nei leoni.

Dal documentario dedicato ai licaoni all’utilizzo dell’elettrostimolatore per il cervello utilizzato anche per i muscoli. Si tratta di uno strumento utilizzato non solo per via dei benefici sul potenziamento cognitivo, ma anche per la sua larghissima diffusione in ambito sportivo come un nuovo sistema di doping. Per l’occasione Barbara Bernardini si è recata presso il Berenson Allen Center for non invasive Brain Stimulation di Boston per vedere di cosa si tratta.

Durante la puntata spazio anche ad un evento che ha cambiato la storia del mondo: lo sbarco sulla Luna. In occasione del 50esimo anniversario dell’allunaggio dell’uomo sulla Luna (qui lo speciale MOON DAY in onda su Rai1), Alberto Angela si è recato presso lo Johnson Space Center di Houston per seguire una delle fasi di addestramento per lo sbarco sulla Luna.

Inoltre durante la puntata spazio anche alla storia di una Start Up che ha avuto un grandissimo successo in Olanda con le serre idroponiche. L’obiettivo è quello di replicare tale successo anche nel nostro Paese. Per l’occasione spazio ad un dibattito tra Piero Angela e Paco Lanciano. Un altro tema della puntata sono le frane e le montagne; in particolare ci si sofferma sulle reti utilizzate per proteggere i fianchi delle montagne.

Si tratta di reti realizzati con materiali particolari in grado di seguire le deformazioni delle rocce. Il problema però è: quanto resistono e come devono essere montate? Per capirne di più Paolo Magliocco con Francesca Marcelli si sono recati a Bellinzona.

Infine spazio anche alla vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova. Come è possibile evitare tali tragedie per il futuro? Marco Visalberghi l’ha domandato ad alcuni ricercatori.

Sul finale di puntata spazio alle rubriche:

Psicologia di una bufala di Massimo Polidoro direttore del CICAP che si occuperà delle truffe su Leonardo.

di direttore del CICAP che si occuperà delle truffe su Leonardo. Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero, che parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America.

con il professor che parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America. “ Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini parlerà di castrazione chimica.

con il professor Emmanuele Jannini parlerà di castrazione chimica. La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi si occuperà della dieta da seguire per mantenere le ossa forti.

L’appuntamento con Superquark 2019 è il mercoledì sera in prima serata.