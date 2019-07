Moon Day, la Rai celebra i 50 anni dello sbarco sulla Luna: ecco quando

La Rai celebra il 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna con una programmazione speciale chiamata “Moon Day” il prossimo 20 luglio 2019. Ecco le anticipazioni.

Moon Day 2019: 50 anni sbarco sulla Luna

Il 20 luglio 1969 la missione spaziale Apollo 11 ha portato per la prima volta l’uomo sulla Luna. Gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede alle ore 20:17:40 cambiando per sempre il corso della storia.

In occasione del 50esimo anniversario dell’allunaggio la Rai ha deciso di celebrare questo importantissimo traguardo con una programmazione speciale prevista per sabato 20 luglio 2019 su tutte le reti Rai. Si chiama “Moon Day“, la giornata che la Rai dedicherà all’allunaggio con una serie di programmi speciali, immagini e video inediti per rivivere e raccontare ai telespettatori quelle emozioni rimaste impresse nella memoria collettiva del Paese.

Lo sbarco sulla Luna ha cambiato il corso della storia moderna. Una vittoria dell’ingegno e della capacità dell’uomo che è riuscito a raggiungere un traguardo davvero unico.

La Rai festeggia i 50 anni dello sbarco sulla Luna

Una programmazione speciale quella che la Rai offrirà ai telespettatori nel giorno del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Per l’occasione spazio a programmi in cui si rivivrà il momento dell’allunaggio con filmanti dell’epoca, ma anche con programmi pensati per festeggiare questo importantissimo traguardo raggiunto dall’uomo. Non mancheranno anche trasmissioni speciali dedicate al tema dell’allunaggio e la diretta del lancio della missione Beyond, che sarà guidata dall’italiano Luca Parmitano.

Per l’occasione ci saranno collegamenti esclusivi dalla base di lancio in Kazakistan, ma anche ospiti ed esperti del settore che commenteranno la partenza. Ma non finisce qui, spazio anche a racconti, testimonianze inedite, documentari originali dell’epoca per rivivere quel momento magico.

Il Moon Day della Rai non sarà solo sulle principali reti Rai1, Rai2 e Rai3, ma anche sui canali di Rai Cultura (Rai5, Rai Storia, Rai Scuola, e sulle piattaforme Rai Cultura Web e social), e su Rai Radio.