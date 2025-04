Super Mario Bros il film arriva in tv. L’idraulico più famoso al mondo è il protagonista del nuovo adattamento cinematografico proposto ora sul piccolo schermo. Scopriamo insieme la trama e quando sarà trasmesso.

Super Mario Bros il film: di cosa parla e quando in tv

Super Mario Bros. – Il film (titolo originario ‘The Super Mario Bros. Movie’) torna a circa 30 anni di distanza dall’ultimo adattamento cinematografico. Il live-action sul famoso personaggio uscì nel 1993 dopo il film animato giapponese ‘Super Mario Bros. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen!‘ risalente al 1986.

Il film andrà in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata, alle 21.20, su Italia 1. Ma qual è la trama? Tutto ruota intorno alla storia di due idraulici di Brooklyn: Mario e Luigi. Mario con il suo immancabile cappellino rosso, è sempre pronto all’azione mentre suo fratello Luigi preferisce il relax. I due decidono di aprire una propria ditta idraulica, investendo tutti risparmi, che inaugurano con uno spot pubblicitario. Ma il loro entusiasmo viene spento sin dalla prima giornata di lavoro e dall’incontro con il loro ex-capo demolitore Spike.

Tornati a casa, sentono al notiziario che una valvola si è rotta nelle fogne e rischia di inondare Brooklyn. Mario convince Luigi a calarsi nelle fogne e qui trovano un grosso tubo verde che li risucchia in due mondi separati: il primo finisce nel Regno dei Funghi, il secondo nelle Terre Oscure.

Curiosità sulla pellicola

Super Mario Bros. – Il film è stato diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic e distribuito da Universal Pictures. Candidato a 3 Golden Globe (per il miglior film d’animazione; per la migliore canzone originale “Peaches”; per il miglior risultato al cinema e al box office), è stato distribuito negli Stati Uniti e in Italia due anni fa, il 5 aprile 2023. Si tratta del primo film basato su un videogioco a superare il milione di incasso, inoltre è stata la quarta pellicola d’animazione con il maggiore incasso nella storia del cinema e la migliore per Illumination, battendo il primato che apparteneva ai Minions nel 2015.