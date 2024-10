Super Mario Bros. – Il film è una pellicola uscita ad Aprile 2023. Attualmente al primo posto tra i film più visti su Netflix Italia, la storia segue le avventure del famoso idraulico. Co-prodotto da Illumination e Nintendo, è il terzo lungometraggio live- action dedicato a quest’iconico personaggio.

La storia ha come protagonisti Mario e Luigi, due fratelli idraulici di Brooklyn, che hanno recentemente aperto una loro ditta. Dopo essere stati derisi per il loro spot pubblicitario e rimproverati dal padre, i due decidono di dimostrare il loro valore.

Quando il telegiornale riporta una grave rottura di una valvola che minaccia di provocare un’inondazione, Mario e Luigi vedono un’opportunità per riscattarsi. Si calano quindi nelle fogne per riparare il guasto, ma vengono risucchiati da un misterioso tubo verde che li separa. È l’inizio di un’avventura attraverso terre colorate, ricche di pericoli e popolate da personaggi iconici.

Super Mario Bros. Il film – l’effetto nostalgia, la recensione della pellicola

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros. Il Film ha ottenuto un successo straordinario, diventando il quarto film d’animazione con i maggiori incassi nella storia del cinema! La pellicola riesce a catturare l’attenzione delle nuove generazioni grazie a una trama avvincente, dinamica e visivamente accattivante. Ma il suo vero punto di forza è la capacità di conquistare i fan storici del franchise e del videogioco, grazie all’effetto nostalgia.

Gli iconici personaggi, gli oggetti dell’universo di Mario, le terre in cui si svolgono le avventure e le celebri musiche sono rappresentati con estrema fedeltà. Per coloro che conoscono le dinamiche dei videogiochi di Super Mario, specialmente Mario Kart, il film è un vero spettacolo per gli occhi: non mancano infatti le famose piste, come la Pista Arcobaleno, su cui i personaggi sfrecciano a bordo di macchine o moto.

Il cast vocale internazionale è composto da nomi di spicco: Chris Pratt presta la voce a Mario (doppiato in Italia da Claudio Santamaria), Charlie Day è Luigi, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Keegan-Michael Key è Toad, Jack Black è Bowser, e Seth Rogen interpreta Donkey Kong.

Il legame fraterno

Sebbene il punto di forza del film risieda nella rappresentazione accurata dei personaggi e degli ambienti dell’universo di Super Mario, anche la sua storia universale riesce a coinvolgere il pubblico. Il legame fraterno tra Mario e Luigi è il cuore pulsante della narrazione. È una storia di rivalsa in cui i due si sostengono a vicenda nel perseguire i loro sogni, cercando di dimostrare il loro valore, nonostante la mancanza di fiducia da parte di chi li circonda.

Mario, più dinamico e ambizioso, trascina con sé Luigi, introverso e insicuro, nelle sue avventure, ed è determinato a riportarlo a casa sano e salvo. Il loro è un rapporto a tratti commovente, dove il sostegno reciproco è la chiave per superare ogni ostacolo e in cui l’unione fa la forza.

Conclusioni

In conclusione, Super Mario Bros. Il Film è un lungometraggio d’animazione visivamente esplosivo, divertente e ricco di riferimenti all’universo del franchise. Si tratta di una fiaba rivisitata moderna che esplora gli iconici ambienti del mondo di Mario, portando alla scoperta dei suoi personaggi.

Oltre a Mario e Luigi, meritano una menzione il simpatico Toad, la determinata Principessa Peach, il nuovo amico Donkey Kong e, ovviamente, il villain per eccellenza: Bowser. Questo cattivo si rivela spietato, ma con una goffaggine davvero esilarante.

Il film trasmette messaggi importanti sull’amicizia, il coraggio e la forza che si raggiunge solo insieme.

Capace di far sorridere ed emozionare, Super Mario Bros. Il Film è una pellicola da non perdere, in grado di conquistare il cuore non solo dei più piccoli, ma soprattutto delle generazioni precedenti, affezionate all’idraulico e ai suoi famosi amici.