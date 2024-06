È stata una serata all’insegna della musica quella andata in scena a Napoli per il concerto di Radio Italia Live. Tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco e che hanno fatto ballare tutta Piazza del Plebiscito. Tre ore, in cui il pubblico ha cantato le hit del momento.

Radio Italia Live: dodici cantanti fanno impazzire Napoli

Radio Italia Live, dopo Milano, ha scelto Napoli per il suo concerto. La serata di giovedì 27 giugno 2024 ha visto Piazza del Plebiscito essere invasa dal pubblico sin dal primo pomeriggio per accedere all’evento gratuito. Ad aprire il concerto, alle 20.45 circa, è stato Gigi D’Alessio che si è esibito al piano, senza cantare, in un omaggio a Pino Daniele. Poi è stata la volta Biagio Antonacci che ha portato sul palco tutta la sua energia. A piedi nudi ha ballato e cantato tre delle sue maggiori hit: “A cena con gli Dei“, “Non vivo più senza te” e “Se io, se lei“. Rose Villain, che ha scelto un outfit rigorosamente nero, si è emozionata e ha ringraziato il pubblico dell’affetto mostrato mentre lei cantava “Io, me ed altri guai“, “Come un tuono” e ‘Click boom‘.

Rocco Hunt ha approfittato del palco per lanciare un messaggio di pace, con lo stop alla guerra. Poi ha sottolineato il legame con la sua terra esibendosi in “Musica italiana“, “Non litighiamo più” e “Nu juorno buono“. L’eleganza e la potenza della voce di Alessandra Amoroso si sono sentite in “Comunque andare“, “Fino a qui” e “Mezzo rotto” (senza BigMama). La cantante ha fatto anche sorridere tutti quando al ritornello ‘fino a qui, tutto bene‘ ha fatto un gesto con la mano indicando più o meno, nella vita di tutti ci sono dei momenti di difficoltà ora superati. Musica a palla per Gli Articolo 31 con “Un bel viaggio”, “Tranqui Funki” e “Peyote” con Rocco Hunt.

Energia, grinta e voglia di spaccare il palco è emersa nell’esibizione di Angelina Mango che è tornata nella terra che l’ha adottata. La vincitrice di Sanremo, su zeppe rosa Barbie, ha ballato e cantato”Melodrama“, “Che t’o dico a fa” e “La Noia“. Emozionanti le esibizioni di Francesco Gabbani che ha intonato “Spazio tempo” diventata celebre per essere la sigla della fiction Rai ‘Un professore‘. Con lui il pubblico ha cantato a squarciagola anche “Occidantali’s Karma”, con la parola finale namastè (espressione di saluto) gridata da tutti. I Ricchi e Poveri hanno poi portato sul palco la loro energia mostrando come gli anni siano solo un numero: “Ma non tutta la vita”, “Aria” e “Sarà perché ti amo“. Finale attesissimo dal pubblico con Irama, Annalisa, Tananai ed Elodie.

Irama ha fatto cantare tutti con una versione toccante di “Ovunque sarai”, per poi esibirsi in “Tu no” e “Galassie“. Spazio poi ad Annalisa che ha dispensato sorrisi e baci alle prime file e ha ballato, con diversi ballerini, le sue hit “Bellissima“, “Ragazza sola” e “Sinceramente“. La cantante è poi tornata sul palco in coppia con Tananai per il loro ultimo singolo “Storie brevi“. Evidente l’intesa e l’amicizia tra i due che non sono solo ‘due gatti neri’ ma grandi artisti. Tananai si è poi esibito con canzoni più romantiche come “Veleno” e “Tango“. A chiudere il concerto è stata Elodie che con un vestito scintillante ha portato la luce sul palco a ritmo latino grazie ai suoi successi “Tribale“, “Black Nirvana” e “Ciclone“.

I numeri del concerto

Il concerto è stato trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV, Sky Uno, in streaming su radioitalia.it e NOW e in chiaro su TV8. Su Tv8, Radio Italia Live – Il Concerto ha realizzato 493.000 spettatori con uno share pari al 3.2%. Da sottolineare la bravura dell’orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.