In arrivo su Rai1 un film tv sulla vita di Tina Anselmi interpretato da Sarah Felberbaum. In occasione della Festa della Liberazione d’Italia, il 25 aprile 2023 in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv “Tina Anselmi – Una vita per la democrazia”. Vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla trama e il cast.

“Tina Anselmi – Una vita per la democrazia”: quando in tv

Andrà in onda il 25 aprile su Rai1 il film tv dedicato alla vita politica di Tina Anselmi, prima partigiana a soli 17 anni e sindacalista a 18 . Inoltre, la Anselmi è stata la prima donna a diventare ministro della Repubblica ed è stata anche presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.

La protagonista che veste i panni di Tina Anselmi è Sarah Felberbaum, mentre la regia del film tv è affidata a Luciano Manuzzi. “Tina Anselmi – una vita per la democrazia” è una coproduzione Rai Fiction e Bibi Film.

L’attrice Sarah Felberbaum raggiunta da Sorrisi si dichiara felice di questo ruolo e di questa opportunità che lei considera «un grande onore. È il lavoro più importante che ho fatto finora».

L’attrice ammette che prima che le fosse offerto il ruolo non conosceva benissimo la storia della Anselmi per cui ha dovuto leggere e studiare molte cose che la riguardavano, cercando di farle sue:

«Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la “mia” Tina».

L’attrice aggiunge inoltre che per essere quanto più simile al personaggio interpretato, ha messo su peso perché si racconta un lungo arco di tempo della sua vita, dai 16 ai 56 anni, la Felberbaum dunque ha lavorato molto anche sul fisico:

«Ho anche preso, con gioia, sei chili perché volevo che il personaggio avesse una certa morbidezza e non le mie spigolosità».

Sarah Felberbaum, inoltre durante la conferenza stampa di presentazione del film

«La scena più difficile – racconta l’attrice protagonista – è stata l’ultima, dovevo capire cosa stavo dicendo sulla Commissione P2. Dovevo avere confidenza con quel concetto. Il momento più emozionante, il racconto intorno al rapimento di Aldo Moro. Questo film-tv – osserva ancora Sarah Felberbaum – può accendere qualche lampadina su come andrebbe fatta la politica, con toni più pacati».

Il cast del film tv: “Tina Anselmi – una vita per la democrazia”

Nel film tv oltre a Sarah Felberbaum troviamo:

Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo),

Andrea Pennacchi (Ferruccio),

Sara D’Amario (Nilde Iotti),

Gaetano Aronico (Aldo Moro),

Benedetta Cimatti (Francesca),

Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini),

Antonio Piovanelli (Sandro Pertini).

Tina Anselmi, chi è, cosa ha fatto? Brevi cenni su di lei

Tina Anselmi fu partigiana a 16 anni, a 18 divenne sindacalista in difesa delle operaie. Divenne partigiana giovanissima perché fu costretta ad assistere all’impiccagione di trentuno prigionieri catturati durante un rastrellamento sul Grappa, senza che avessero alcuna responsabilità di atti di guerra. Così la Anselmi decise di prendere parte attivamente alla Resistenza come staffetta.

È stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana del Lavoro prima e della Salute dopo. Sul suo tavolo passarono molte leggi importanti, da quella sull’aborto, alla riforma Basaglia fino a all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Tina Anselmi, tra le altre cose, fu promotrice della legge del 1977 che apriva alla parità salariale tra uomini e donne e di trattamento nei luoghi di lavoro.

Il sequestro di Aldo Moro stravolge l’Italia e qualsiasi agenda politica. Il film-tv ne ripercorre le tappe più importanti, dalla decisione di diventare partigiana alla lotta a favore dei diritti delle donne lavoratrici, fino al suo impegno in politica. Il regista dice: “Per me è stata un’esperienza difficile, ma stimolante. Anselmi ha dato un imprinting di bellezza e di gioia all’attività politica che oggi è mancante. Amava occuparsi degli altri e agiva con la volontà di aiutare tutti”.