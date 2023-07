Conto alla rovescia per la settima stagione di Outlander. La serie TV con Sam Heughan e Caitriona Balfe arriverà sulla piattaforma NOW il prossimo 19 luglio. La notizia che la fortunata serie con Claire e Jaime avrebbe avuto una season 7 è stata accolta con entusiasmo da tutti gli appassionati della saga.

Outlander 7 trama e anticipazioni

La serie TV si basa sull’omonima saga letteraria di Diana Gabaldon e ciascun capitolo è incentrato sulle vicende di un romanzo. Se con Outlander 6 abbiamo assistito alle vicende animatedi “A Breath of Snow and Ashes” – che nella pellicola è stato diviso in Nevi Infuocate e Cannoni per la Libertà, la settima stagione sarà incentrata su “An Echo in the Bone”. Come già accaduto per la precedente, anche Outlander 7 sarà divisa in due parti: Destini Incrociati e Il Prezzo della Vittoria.

La pellicola ambientata all’inizio del 1777 vede Jamie e Claire lasciare Fraser’s Ridge per tornare, insieme a Ian, in Scozia. Sfortunatamente vengono trattenuti a Wilmington, e quando finalmente riescono a salpare vengono intercettati da una lancia della marina britannica.

Per una serie di vicissitudini i tre restano in America – precisamente a Ticonderoga – dove di lì a poco si trovano coinvolti nella terza Battaglia di Ticonderoga. La rivoluzione prosegue, ma i protagonisti riescono finalmente a tornare in patria.

Ad attenderli non trovano però grandi notizie, e ben presto Claire è costretta a tornare in America per aiutare Fergus e Marsali. Il marito sarebbe salpato successivamente. La notizia che la nave sulla quale avrebbe dovuto trovarsi Jamie è affondata fa sprofondare Claire nello sconforto. La donna non sa che Fraser alla fine è salpato con un’altra imbarcazione e si convince che il marito sia morto.

Outlander settima stagione, cast

Il cast di Outlander stagione 7 vede confermati Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin, che tornano in scena rispettivamente nei panni di Claire Fraser, Jamie Fraser, Brianna Randall e Roger MacKenzie.

Ritroveremo inoltre alcuni personaggi che abbiamo lasciato nella stagione precedente:

Fergus interpretato da César Domboy

interpretato da Marsali interpretato da Lauren Lyle

interpretato da Ian interpretato da John Bell

A questi se ne aggiungeranno altri che abbiamo incontrato nelle stagioni precedenti. Tra le vecchie conoscenze Jenny Murray – la sorella di Jamie – il cui ruolo ha subito un recasting. Non sarà più Laura Donnelly ad interpretarla ma Kristin Atherton.

Nel cast Outlander 7 ci sarà spazio per nuovi personaggi e attori, tra cui Izzy Meikle-Small e Joey Phillips che vestiranno rispettivamente i panni dei fratelli Rachel Hunter e Denzell Hunter.

Outlander 7° stagione, numero episodi

La new season Outlander sarà composta da 16 episodi totali della durata di 50 minuti ciascuno. Come anticipato la nuova stagione sarà divisa in due blocchi.

In attesa di trovare la nuova stagione della serie ecco il trailer Outlander rilasciato da Starz.