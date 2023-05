La Confessione, uno dei programmi di attualità più seguiti di Nove, riaprirà i battenti Venerdì 26 Maggio (inizio ore 22.45 circa). Al timone del programma c’è sempre Peter Gomez, pronto a porgere le sue domande senza filtri all’ospite di turno. Ecco cosa si sa, al momento, sulla trasmissione.

La Confessione: le interviste di Peter Gomez

Peter Gomez è pronto a rivolgere le sue domande, a volte scomode, agli ospiti che si alterneranno nello studio de La Confessione, fortunato programma di Nove.

La formula resta fedele alle origini, semplice ed immediata, ma interessante e di effetto, come dimostra il pubblico di affezionati disposto a non perdersi neanche un appuntamento davanti al piccolo schermo.

Niente gossip e, quando ci si affaccia sul privato, lo si fa sempre con garbo e rispetto, senza alcun tono inquisitorio o morboso o eccessivamente curioso. E’ anche nel modo un po’ british che Peter Gomez ha di intervistare, che probabilmente risiede, almeno in parte, il successo del programma e del suo presentatore.

E poi, ovviamente, ci sono gli ospiti, tutti molto popolari e in grado di suscitare l’interesse del pubblico a casa.

Chi ci sarà quest’anno?

Chi siederà, quest’anno, di fronte a Peter Gomez per farsi “confessare”? Come è noto, gli ospiti appartengono al mondo della politica, dello spettacolo e della cronaca e sono tutti molto conosciuti. Al momento non è dato sapere chi presiederà alla prima puntata. In proposito lo stesso Gomez, al settimanale Telepiù, ha dichiarato che “siamo in trattative con due protagonisti della politica e con nomi legati all’attualità”.

Il conduttore ha invece anticipato quali saranno gli ospiti de La Confessione appartenenti allo spettacolo, ovvero Marco Columbro e Donatella Rettore. Nomi stuzzicanti dunque, e certamente anche tanta carne al fuoco. Cosa ne dite, siete pronti a non perdervi neanche una parola delle interviste di Peter Gomez a La Confessione?