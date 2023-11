Acab (acronimo di All Cops Are Bastards) diventa una serie per Netflix. Ad annunciarlo è stata la piattaforma di streaming che punta tutto su questo nuovo progetto prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, per la regia di Michele Alhaique. Vediamo di cosa parla e chi farà parte del cast.

Acab La Serie arriva su Netflix

A.C.A.B. è tratto dal romanzo “ACAB” di Carlo Bonini, edito in Italia da Giulio Einaudi Editore. Dall’opera letteraria è stato tratto anche l’omonimo film del 2012 diretto da Stefano Sollima che ha ottenuto diversi riconoscimenti come le nomination ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello.

La serie, che sarà trasmessa prossimamente su Netflix, durerà sei episodi ed è stata realizzata con la regia di Michele Alhaique. Nel cast ci sono attori importanti come Marco Giallini (che era presente anche nel film), Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.

Ma di cosa parla A.C.A.B? Tutto ruota intorno alla storia di tre agenti antisommossa della Polizia, distrutti e logorati dalla violenza del loro lavoro. Una notte si ritroveranno a dover fronteggiare gli scontri in Val di Susa.

La squadra del Reparto Mobile di Roma deve però affrontare anche alcuni cambiamenti interni come l’arrivo del nuovo capo, dato che il precedente è rimasto gravemente ferito. A prendere il suo posto è Michele (interpretato dall’attore Adriano Giannini), figlio di una polizia riformista che vuole cambiare il sistema. Sarà lui a dover guidare i tre agenti Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante) che sono tra di loro come una famiglia.

Alcune info sulla serie

La serie – tratta dall’opera letteraria “ACAB” di Carlo Bonini edita in Italia da Giulio Einaudi Editore – è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini. Lo story editing è di Filippo Gravino mentre Stefano Sollima è il produttore esecutivo.