Da lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5, torna il consueto appuntamento con Striscia la notizia – la voce della complottenza, con tante novità e sorprese, a partire dai conduttori: l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica. Tra le novità l’addio alla figura delle veline, a ballare infatti sul celebre bancone saranno Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

Striscia la Notizia 2024-2025, addio Veline: a ballare saranno Gianluca e Beatrice

“Complottenza” è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto, spiega Antonio Ricci riguardo al sottotitolo della 37esima stagione del tg satirico Striscia la notizia. E le novità non finiscono qui. Tra le fila degli inviati ci saranno tanti debutti.

Debutti al tg satirico di Canale 5

Dopo il successo a Pechino Express, Fabio Caressa e la figlia Eleonora sono diventati un’acclamata coppia social. E ora il sogno di lavorare insieme si avvera grazie a Striscia la notizia e alla nuova rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, in cui i due assegneranno gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.

Il comico Antonio Ornano sarà “Socialman”, un aspirante uomo di cultura che, cadendo ogni volta nel tranello dei social di cui è schiavo, aggiornerà i telespettatori sulle ultime tendenze: filmati curiosi, video spettacolari, challenge pericolose.

Roberto Da Crema (il Baffo), perso nello spazio siderale dell’intrattenimento televisivo, proporrà in vendita al pubblico italiano gli oggetti di cui si vogliono liberare i personaggi dello spettacolo e della politica. La rubrica si chiamerà “Robe dell’altro mondo”.

Il Grande Flagello, content creator già noto sui social, realizzerà contenuti satirici esclusivi per Striscia.

Con questa stagione partono anche due grandi collaborazioni. La prima con il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, che lavorerà con Striscia su alcune indagini. L’altra con lo storico portale di gossip e notizie Dagospia, che fornirà contenuti esclusivi al tg satirico.

Gli inviati di Striscia la Notizia

Confermati gli storici inviati:

Luca Abete

Rajae Bezzaz

Vittorio Brumotti

Marco Camisani Calzolari (MCC)

Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa)

Jimmy Ghione

Alessio Giannone (Pinuccio)

Max Laudadio

Enrico Lucci

Moreno Morello

Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto

Chiara Squaglia

Valerio Staffelli

Riccardo Trombetta

Le rubriche

Tornano anche le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Capolavori del mondo in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi” di Davide Rampello e l’appuntamento con i videoclip musicali di Highlander Dj in cui i politici (e non solo) ballano e cantano.

Ai nastri di partenza anche Francesca Manzini, i trasformisti Dario Ballantini, che debutta nei panni del generale Roberto Vannacci, e Giuseppe Longinotti, la Elly Schlein di Striscia.

Chi è Beatrice Coari

Beatrice Coari, 21 anni, originaria di Genova, è la nuova Velina di *Striscia la notizia*. Dopo aver completato gli studi al liceo linguistico, si iscrive all’Università di Genova per seguire il corso in Economia delle Aziende Marittime, Logistica e Trasporti. Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo oltre all’italiano. «La danza fa parte di me da sempre. Quando ballo mi sento davvero viva», afferma Beatrice, che ha iniziato a coltivare questa passione all’età di 4 anni, ispirata da sua madre. Infatti, i suoi primi passi nel mondo della danza classica li muove proprio nella scuola della madre, sotto la guida della stessa insegnante.

Anche la nonna materna, pur non essendo una danzatrice, ha avuto un ruolo fondamentale, sostenendola in ogni fase del suo percorso artistico. Non sorprende, dato che la nonna era figlia di una sarta del Teatro Carlo Felice di Genova. Crescendo, Beatrice amplia le sue competenze con la danza moderna, contemporanea e la heels dance. Nel 2023 si avvicina anche al mondo della moda e conquista il titolo di Miss Miluna Liguria, guadagnandosi così un posto tra le finaliste del concorso Miss Italia. Amante dello sport, il mare è una delle sue grandi passioni, così come le escursioni in montagna, lo sci e il contatto con la natura. Seconda di quattro figli, è molto legata alla famiglia, che considera il suo punto di riferimento e rifugio sicuro.

Chi è Gianluca Briganti

Gianluca Briganti, 37 anni, è il nuovo Velino di Striscia la notizia. Nato a Viareggio, in Toscana, da madre cilena e padre napoletano, ha mostrato sin da piccolo una grande passione per la danza. A soli 5 anni ballava insieme alla madre seguendo ritmi sudamericani, ma fino ai 19 anni si dedica solo al calcio. È solo l’anno successivo che riscopre l’amore per la recitazione e per il ballo, in particolare il modern jazz di stile americano. Si diploma nel 2010 in danza, recitazione e canto presso l’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, iniziando così una carriera di successo nei principali musical europei: tra i suoi ruoli più celebri ci sono Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano), dove interpreta il ruolo di Johnny Castle.

Sul piccolo schermo ha partecipato a diversi programmi televisivi come Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 ha preso parte come ballerino alla serie americana Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e alla miniserie internazionale Those About to Die (Peacock, trasmessa in Italia su Prime Video).

Gianluca si considera un cittadino del mondo, avendo vissuto per lavoro in città come Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano a far parte del cast di Magic Mike Live. Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese e spagnolo. Appassionato di palcoscenico e performance, ama il fitness, lo skateboarding, l’estate, cucinare e godersi il buon cibo.