Cresce l’attesa per il capitolo finale di Stranger Things 5, la serie cult e di successo di Netflix. L’uscita degli ultimi episodi è ancora incerta e messa a dura prova dallo sciopero degli sceneggiatori in America che sta causano disagi e ritardi. Ecco tutto quello che sappiamo sulla data d’uscita delle serie.

Stranger Things 5: quando l’uscita su Netflix?

L’America sta vivendo un momento storico davvero complicato. Prima lo sciopero degli sceneggiatori ed ora quello degli attori con le produzioni cinematografiche e televisive che registrano disagi e ritardi. Tra queste c’è anche l’ultima stagione di Stranger Thing, la serie televisiva statunitense ideata dai Duffer Brothers e distribuita sulla piattaforma a pagamento di Netflix. Un successo senza precedenti per la serie che letteralmente battuto ogni record con 5 nomination ai Golden Globe e 41 agli Emmy Awards. L’attesa per l’ultimo capitolo della serie è davvero alle stelle con i fan di tutto il mondo curiosi di scoprire il futuro di Undici e Willy contro l’orribile figura di Vecna.

Ma quando è prevista l’uscita di Stranger Things 5 su Netflix? Allora stando alle ultime indiscrezioni Noah Schnapp, l’attore che interpreta Will, ha rivelato che le riprese degli ultimi episodi sono iniziate a maggio 2023. Poi lo sciopero degli sceneggiatori, a cui hanno aderito anche i Duffer Brothers, ha bloccato tutto. Con molta probabilità l’uscita di Stranger Things 5 è prevista per la fine del 2024 o per l’inizio del 2025. Al momento non ci resta che attendere la fine degli scioperi di sceneggiatori e gli attori di Hollywood

Stranger Things 5, cast e trailer

In attesa di scoprire la data d’uscita ufficiale di Stranger Things 5 possiamo rivelarvi che gli episodi potrebbero essere otto visto che gli showrunner hanno pubblicato su Twitter delle griglie con otto colonne. Nel cast ritroveremo nuovamente Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Finn Wolfhard, David Harbour eSadie Sink. Tutto tace sulla trama del finale anche se l’attore che interpreta Will ha spoilerato che il finale è legato al suo personaggio.

Intanto anche i fratelli Duffer via Twitter hanno invitato tutti i fan della serie a fare un rewatch della seconda stagione: “credo che la seconda stagione sia costantemente sottovalutata. Consiglio vivamente un rewatch prima della quinta…”. Possibile che nella seconda stagione ci siano degli indizi fondamentali sul finale di serie?

Nell’attesa, ecco un trailer del finale di stagione di Stranger Things 5: