Eleonora Daniele torna su Rai1 con una nuova edizione di “Storie Italiane“, il programma dedicato ai temi di stretta attualità e ai principali casi di cronaca. In studio storie e protagonisti che raccontano in prima persona le loro esperienze. Scopriamo la data di partenza e tutte le novità!

Storie Italiane 2025 – 2026, quando inizia su Rai1 e conduttrice

Al via da lunedì 8 settembre 2025 dalle ore 9.50 la nuova stagione di “Storie Italiane“, il programma di attualità condotto da Eleonora Daniele su Rai1. La conduttrice, confermata per il tredicesimo anno alla guida di uno dei programmi più seguiti del daytime di Raiuno, è pronta a riaprire le porte alle grandi inchieste al centro dell’attualità del nostro Paese. Spazio quindi ad argomenti sempre attuali come: l’emergenza abitativa, i mancati diritti verso il mondo dei disabili, ma anche le violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali tornano ancora una volta tra gli argomenti principali del programma sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico.

In studio Eleonora Daniele continuerà il suo racconto attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce su alcuni temi di strettissima attualità quotidiana. Naturalmente durante le varie puntate non mancheranno storie positive e di speranza.

Storie Italiane 2025 2026, i temi al centro della nuova stagione su Rai1

Anche quest’anno la nuova stagione di Storie Italiane 2025 2026 sarà suddivisa in due parti. Nella prima parte si parlerà dei casi di cronaca nera, mentre la seconda sarà incentrata all’approfondimento di tematiche socioeconomiche. Ampio spazio sarà dedicato anche in questa stagione alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere con approfondimenti e la partecipazione di associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime.

“Storie Italiane” anche quest’anno riserverà ampi spazi all’infanzia e al mondo della scuola, con l’obiettivo di dare una lettura giornalistica e informativa al pubblico con interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti delle istituzioni.

Dove seguire Storie Italiane su Rai1 e RaiPlay

L’appuntamento con Storie Italiane 2025 2026 è come sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 9.55 su Rai1. Non solo, per chi volesse il programma dedicato ai temi di stretta attualità e ai principali casi di cronaca è disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.