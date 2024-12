Torna Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, venerdì 27 dicembre 2024.

Storie di donne al bivio, ospiti di stasera venerdì 27 dicembre 2024

Venerdì 27 dicembre 2024 dalle ore 21.00 va in onda una nuova puntata di “Storie di donne al bivio”, il programma ideato e condotto da Monica Setta e trasmesso in prime time su Rai2. Come sempre la giornalista e conduttrice è pronta ad incontrare tre donne di successo pronte a raccontare le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Non mancheranno, durante le prossime puntate, anche qualche incursione nel mondo maschile con la presenza di personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo italiani, volti noti pronti a raccontarsi senza filtri e sopratutto a cuore aperto! Interviste pure, nude, disancorate l’una dall’altra, precedute ognuna da una clip dedicata all’ospite.

Nella puntata di stasera di venerdì 27 dicembre 2024 ospiti: Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Mariagrazia Cucinotta e Natasha Stefanenko.

Storie di donne al bivio, anticipazioni ospiti di stasera

Ma entriamo nel dettaglio con delle anticipazioni sugli ospiti di stasera, venerdì 27 dicembre 2024, di Storie di donne al bivio. Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano, è pronta a raccontarsi a cuore aperto parlando anche del rapporto con Romina Power, l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco. E ancora: Claudia Gerini, invece, parlerà della sua carriera soffermandosi sulle figure per lei più importanti: da Gianni Boncompagni a Carlo Verdone senza dimenticare gli uomini della sua vita Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione e l’attuale compagno Riccardo Sangiuliano.

Infine Anna Falchi che ripercorrerà la sua carriera di showgirl e modella, ma anche come la nascita della figlia Alyssa abbia cambiato la sua vita. Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Storie di donne al bivio!