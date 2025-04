Calato il sipario sulla terza puntata del Serale di “Amici 24”, andata in onda ieri sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Anche la terza puntata del programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha offerto al pubblico tante emozioni, performance incredibili e momenti di spettacolo. Una serata che ha messo ancora una volta al centro le competizione tra le squadre e culminando con l’eliminazione di uno dei concorrenti in gara: Questa volta ad essere eliminato è stato Luk3. La puntata ha visto inoltre la partecipazione in qualità di ospiti di Alessandra Amoroso, che ha mostrato con orgoglio il pancione, e I PanPers, duo comico che ha portato una ventata di leggerezza durante la terza serata. Ecco di seguito il riassunto delle sfide durante la puntata.

Amici 24: chi è stato eliminato nella terza puntata del serale? L’eliminato è Luk3

La competizione di ieri sera 5 aprile 2025, ad “Amici 24”, ha visto protagoniste ancora una volta le tre squadre guidate dai rispettivi coach. La squadra Zerbi-Celentano: composta dai cantanti Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol, e dai ballerini Daniele, Alessia e Chiara. Laquadra Cuccarini-Lo: formata dai cantanti Senza Cri e Luk3, e dal ballerino Francesco. La squadra Pettinelli-Lettieri: con la ballerina Francesca e i cantanti TrigNO e Nicolò.

Tre manche hanno contraddistinto la terza puntata del serale di “Amici 24”, ciascuna di esse caratterizzata da esibizioni che hanno dato modo ai ragazzi di mettere in mostra il loro talento.

La Prima manche: La squadra Zerbi-Celentano si è scontrata con la squadra Pettinelli-Lettieri. Al termine delle esibizioni, la vittoria è andata alla coppia d professori Zerbi-Celentano. Tra gli allievi della squadra perdente, TrigNO finisce al primo ballottaggio.

La Seconda manche: La squadra Cuccarini-Lo ha sfidato quella di Zerbi-Celentano. Questa volta, la squadra della coppia Cuccarini-Lo ha perso, e Chiara finisce al secondo ballottaggio.

La Terza manche: i ragazzi in gara per Zerbi-Celentano finiscono nuovamente contro la squadra Cuccarini-Lo. La squadra Zerbi-Celentano ha trionfato, e Luk3 va al terzo ballottaggio.

Tra i momenti della serata l’infortunio al piede capitato a Chiara, ma la ragazza ha continuato a esibirsi guadagnandosi l’ammirazione di tutti. Poi il Premio speciale a Nicolò dal valore di 10.000 euro da parte di Enel.

Ballottaggio e poi eliminazione nella terza serata di Amici 24

I tre allievi finiti al ballottaggio finale sono stati quindi: TrigNO, Chiara e Luk3. Dopo alcune esibizioni, Chiara è la prima che si salva dal ballottaggio. A TrigNO e Luk3 tocca il ballottaggio finale. Maria De Filippi annuncia l’esito finale, che vede Luk3 eliminato dalla scuola di “Amici”.