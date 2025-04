Domenica 6 aprile 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 6 aprile 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 6 aprile 2025

Ospiti della puntata di Che Tempo che fa in in onda domenica 6 aprile 2025 saranno: la leggenda dello sport mondiale: Usain Bolt, pluricampione olimpico, si racconterà in un’intervista esclusiva a Fabio Fazio, tra racconti personali e alcune considerazioni sul futuro dell’atletica. Altro grande ospite sarà Alberto Angela, divulgatore amatissimo dal pubblico italiano, pronto a presentare in anteprima la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta.

Non mancheranno i consueti e apprezzatissimi spazi della trasmissione: l’approfondimento scientifico curato dal professor Roberto Burioni, sempre attento a offrire chiarezza e informazione; il commento all’attualità con lo sguardo attento e curioso che contraddistingue il format.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.