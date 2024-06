Dopo il successo di “Sinceramente”, Annalisa torna con un nuovo singolo inedito in coppia con Tananai. Si tratta di “Storie Brevi“, il brano che segna la prima collaborazione tra la regina del poi e il cantautore milanese.

Annalisa dopo Sinceramente duetta con Tananai in “Storie Brevi”

L’estate 2024 è nel segno di Annalisa e Tananai che hanno deciso di unire le loro voci nel singolo “Storie Brevi“. Una collaborazione che consolida un’amicizia e di cui si parlava da tanto dopo una serie di indiscrezioni e segnali lanciati qua e là sui profili social di entrambi. Prima il duetto all’Arena di Verona con tanto di “Sarebbe bello fare una canzone insieme un giorno”, poi un gattino nero sotto un post fino all’annuncio: l’uscita di “Storie Brevi” che si candida tra i tormentoni di questa calda estate.

Il brano si presenta come una moderna canzone d’amore in cui i due protagonisti sono legati da una connessione speciale destinata a durare più di “un gatto in tangenziale”, più di una storia breve. I segnali che sia un amore destinato a lasciare il segno ci sono tutti: “comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me. Rarissimo” – canta la protagonista a cui manca l’aria e il respiro quando è accanto al suo amato. Una relazione che vivono nel buio delle quattro mura di casa proprio come due gatti neri, mentre “tutti sono al mare e noi no”. Una canzone dal sapore noir malinconico raccontata nel migliore dei modi dai due cantanti le cui voci si fondono alla perfezione regalando all’ascoltare un viaggio musicale destinato a diventare un evergreen. Un duetto martellante che siamo certi sarà difficile toglierci dalla cuffia e dalla testa!

“Storie brevi”, testo e video della canzone di Annalisa e Tananai

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre