‘Storia di una famiglia perbene‘ torna con la seconda stagione. La fiction, tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, andrà nuovamente in onda dopo tre anni dalla prima stagione. Scopriamo insieme la trama, il cast e dove vederla.

Storia di una famiglia perbene, la seconda stagione arriva in tv

Dopo il successo della prima stagione, arriva in tv il seguito di ‘Storia di una famiglia perbene‘. La fiction andrà in onda con la prima puntata da venerdì 11 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5.

Ma dove eravamo rimasti? Maria De Santis, interpretata da Federica Torchetti, continua nella sua battaglia per il proprio quartiere e salvare i giovani dalle organizzazioni criminali. Un po’ come aveva cercato di fare con Michele Straziota, l’uomo di cui è innamorata, che ora si trova in carcere. Anche i genitori di Maria, Antonio (interpretato da Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) continuano la lotta contro gli abusi della famiglia Straziota. Tra le new entry di questa seconda stagione, ci sono un giovane con un passato oscuro e una nuova famiglia di malavitosi che tenterà di prendere il posto di quella di Michele.

Cast e curiosità

La seconda stagione di ‘Storia di una famiglia perbene‘ è diretta da Stefano Reali e realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. A scriverla sono Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo.

La fiction è stata girata in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Nel cast figurano Giuseppe Zeno (Antonio), Federica Torchetti (Malacarne), Simona Cavallari (Teresa), Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.

In attesa della seconda stagione, su Mediaset Infinity si può rivedere la prima stagione di ‘Storia di una famiglia perbene‘ con le puntate intere, gli extra, i backstage e molto altro.