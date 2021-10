In arrivo su canale 5 una nuova fiction che si intitola “Storia di una famiglia perbene” con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La storia narrata è ambientata a Bari tra il 1985 ed il 1992 e al centro del racconto ci sono due giovani il cui amore è ostacolato dalle rispettive famiglie. Scopriamo qualcosa in più sulla fiction di canale 5: la trama, il cast, la location, il numero delle puntate che vedremo e quando va in onda.

“Storia di una famiglia” perbene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari in arrivo la nuova fiction di canale 5

Dopo “Luce dei tuoi occhi” la fiction di canale 5 tuttora in onda che si concluderà mercoledì 27 ottobre, è in arrivo un nuovo prodotto che avrà come protagonista sempre Giuseppe Zeno, che stavolta avrà al suo fianco Simona Cavallari, e non Anna Valle come nella precedente fiction. Una nuova storia dunque che sicuramente appassionerà il pubblico di canale 5.

“Storia di una famiglia” perbene è tratta da un romanzo di Rosa Ventrella, e al centro della vicenda c’è l’amore che coinvolge due giovani di estrazione sociale molto differente. Il loro amore raccontato attraverso gli anni e tutti i personaggi che ruotano intorno alla famiglia promette di essere un grande successo come Luce dei Tuoi occhi.

Quando va in onda “Storia Di Una Famiglia Per Bene”?

La programmazione e quindi la messa in onda di Storia di Una famiglia per Bene è prevista mercoledì 3 il novembre subito dopo la conclusione di Luce dei Tuoi Occhi, che avrà fine il mercoledì precedente, il 27 ottobre. Naturalmente in prima serata su canale 5.

Storia di una famiglia per bene, quante puntate sono?

Le puntate della fiction sono 4 per un totale di otto episodi ciascuno di 50 minuti circa. Ogni mercoledì andranno in onda due episodi, che formano una puntata. La serie dunque si concluderà 24 novembre.

La trama: di cosa parla?

La fiction è tratta dal romanzo di Rosa Ventrella. Siamo negli Anni Ottanta. Dei ragazzini trascorrono la loro adolescenza nei quartieri della Bari vecchia rincorrendosi e vivendo spensierati. Maria De Santis a cui presta il volto l’attrice Silvia Rossi e Michele Straziota interpretato da Andrea Arru. I due provengono da due famiglie molto differenti. Maria cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. È una bambina piccola e bruna con tratti selvaggi che la rendono diversa. Ha un modo di fare burbero e insolente tanto da guadagnarsi il soprannome di Malacarne. Vive immersa in una terra senza tempo, in un rione fatto di soprusi subìti e inferti, in cui è difficilissimo venire a patti con la vita.

Il capofamiglia padre di Maria, Giuseppe e Vincenzo è il pescatore Antonio interpretato da Giuseppe Zeno mentre la madre casalinga Teresa è Simona Cavallari. Antonio è un padre padrone che ha vessato per anni la moglie e i figli. Michele, invece, è figlio di Don Nicola Straziota interpretato da Vanni Bramati, prima contrabbandiere e poi trafficante, personaggio temuto da tutti.

Per Maria, aldilà delle figure fraterne il punto fermo della sua vita rimane Michele, sia in adolescenza che in età adulta dove il sentimento fraterno si trasforma in qualcosa di più profondo. Le rispettive famiglie, tuttavia sono in conflitto, ma questo non impedisce loro di vivere una intensa storia d’amore.

Michele però non vuole seguire le orme del padre per cui scappa con Maria. Le loro vite si separano per poi rincontrarsi negli anni novanta. Il loro amore è sempre forte ma le famiglie si oppongono a questo legame. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dal rancore verso il resto del mondo e dalla decadenza che li circonda.

Il Cast di Storia di Una Famiglia per Bene

Nella fiction sono presenti molti attori noti e anche nuove leve. Ecco i nomi del cast:

Silvia Rossi: Maria De Santis, la protagonista, da adolescente;

Federica Torchetti: Maria De Santis, da adulta;

Andrea Arru: Michele Straziota, il protagonista, da adolescente;

Carmine Buschini: Michele Straziota, da adulto;

Giuseppe Zeno: Antonio De Santis, padre di Maria e marito di Teresa;

Simona Cavallari: Teresa Da Santis, madre di Maria e moglie di Antonio;

Vanni Bramati: Don Nicola Straziota, padre di Michele e trafficante.

La location scelta per Storia di Una Famiglia per Bene è Bari e alcune riprese sono state realizzate a Monopoli. La regia della fiction Storia di Una famiglia Per bene è affidata a Stefano Reali che ha già diretto molte fiction di successo. La fiction è prodotta da 11 Marzo Film per Rti, con il contributo di Regione Puglia ed Apulia Film Commission.