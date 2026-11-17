Stefano De Martino comincia a delineare il suo Sanremo. E lo fa partendo da un’idea precisa: costruire un Festival con una forte identità, capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia. Il nuovo direttore artistico e conduttore della 77ª edizione è stato protagonista della serata inaugurale della Milano Music Week 2026, insieme a Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, del talk condotto da Linus. Un incontro ricco di spunti, durante il quale De Martino ha raccontato il lavoro di selezione delle canzoni, le scelte artistiche, il progetto grafico e le novità che caratterizzeranno il prossimo Festival.

«Ho ascoltato più di mille brani»: il lavoro di Stefano De Martino per Sanremo

Il lavoro di preparazione del Festival è già entrato nel vivo. De Martino ha raccontato di aver ascoltato oltre mille canzoni tra Big e giovani, un percorso che ha richiesto un’attenta selezione e che lo ha portato a confrontarsi con proposte e generi musicali molto differenti.

Per i giovani, le candidature ascoltate sono state circa 800, mentre la selezione dei Big ha presentato una difficoltà diversa: individuare i brani migliori in mezzo a tante proposte di qualità.

De Martino ha spiegato di avere un approccio particolare all’ascolto, legato alla sua formazione da danzatore. «La musica nella mia vita è sempre stata centrale, perché facendo il danzatore ho avuto a che fare con la musica sin da bambino, soprattutto, paradossalmente, con la musica classica».

E quando gli chiedono che cosa ascolti, la sua risposta è ironica: «Da Rachmaninoff a Gigi D’Alessio, passando per tutto il resto».

Il suo rapporto con la musica è soprattutto fisico e visivo: «Più che ascoltarla la vedo». Quando sente una canzone, infatti, immagina come possa occupare uno spazio e quale dimensione visiva possa assumere sul palco. Una prospettiva che potrebbe influenzare anche la costruzione dello spettacolo televisivo.

Sanremo 77, il 1977 diventa la guida del Festival: «Sarà punk nell’attitudine»

Una delle prime decisioni di Stefano De Martino è stata quella di dare alla prossima edizione un titolo e un’identità riconoscibili. Non più soltanto Sanremo seguito dall’anno, ma Sanremo 77, un riferimento diretto alla 77ª edizione della manifestazione.

Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare la longevità di un evento che da 77 anni continua a rinnovarsi e a raccontare la musica italiana.

Ma il numero 77 non è soltanto un riferimento storico. È anche un richiamo a un anno straordinario per la musica internazionale. Nel 1977 arrivò Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols, uno degli album simbolo dell’esplosione punk, mentre con Saturday Night Fever la disco music conquistava il mondo.

Due universi musicali apparentemente opposti, ma accomunati, secondo De Martino, dallo stesso concetto di libertà.

«Questo è un Festival punk, almeno nell’attitudine», ha dichiarato, anticipando anche la presenza di una band punk sul palco.

L’ispirazione del 1977 diventerà così il filo conduttore dell’intero progetto, dall’estetica alla grafica, fino ad alcuni elementi dello spettacolo.

Il logo di Sanremo sarà scritto a mano: Stefano De Martino sceglie Marcello Maloberti

Tra le idee più particolari presentate durante il talk c’è quella legata all’identità visiva del Festival. De Martino ha spiegato di aver voluto partire da una riflessione sull’intelligenza artificiale e sul rapporto tra uomo e macchina.

In un momento storico in cui la tecnologia è sempre più presente anche nei processi creativi, il direttore artistico ha scelto di valorizzare l’intelligenza artigianale, il gesto umano e persino l’imperfezione.

«Dato che l’errore è l’unica cosa che ci distingue dalla macchina, rendiamolo un vanto prezioso», è il senso della sua riflessione.

Per realizzare il progetto ha coinvolto l’artista contemporaneo Marcello Maloberti, presente in sala durante l’incontro. Sarà lui a scrivere a mano il logo e tutte le parole che accompagneranno le serate: dai titoli delle canzoni ai nomi degli artisti, fino alle scritte che appariranno in sovrimpressione.

Il progetto si ispira alle sue «Martellate», il linguaggio artistico attraverso il quale Maloberti realizza scritte capaci di lasciare il segno.

Una scelta che De Martino considera coerente con l’attitudine punk del Festival e con la volontà di costruire un’identità grafica originale, lontana dai consueti processi di realizzazione digitale.

Soltanto 24 Big in gara: «Per fare bene una cosa devi disegnare prima un perimetro»

È una delle decisioni più importanti della nuova direzione artistica: Sanremo 2027 avrà 24 artisti in gara, di cui 23 scelti direttamente da De Martino e uno proveniente dalla selezione di Sanremo Giovani.

Una scelta che il direttore artistico ha definito anche una responsabilità personale, considerando quanto sia diventato difficile rinunciare a proposte e artisti nelle fasi finali della selezione.

«Per fare bene una cosa ti devi disegnare prima un perimetro. Se inizi a uscire fuori dai bordi, non si può», ha spiegato.

La riduzione del numero dei partecipanti non nasce principalmente dalla volontà di accorciare le serate, ma dal desiderio di tornare a un cast più ristretto e selettivo, nel quale ogni artista abbia uno spazio e un ruolo ben definiti.

De Martino ha raccontato anche il peso delle decisioni, ammettendo che nelle ultime settimane le scelte hanno cominciato a togliergli il sonno. Una sensazione che inizialmente considerava quasi esagerata, ma che ha compreso soltanto quando si è trovato personalmente a gestire la responsabilità del cast.

«Se il Festival dovesse andare bene è merito di tutti noi, se va male è colpa mia», ha detto, dimostrando di voler assumere in prima persona la responsabilità delle decisioni artistiche.

Sanremo Giovani, ecco come sarà scelto il ventiquattresimo artista

De Martino ha illustrato anche il meccanismo che porterà alla scelta dell’ultimo concorrente tra i Big. Sono stati selezionati 15 artisti attraverso Sanremo Giovani e altri 15 attraverso Area Sanremo. I 30 concorrenti si ritroveranno a Sanremo per una nuova fase di selezione, dalla quale emergeranno tre finalisti per ciascun percorso. I sei artisti si sfideranno l’11 dicembre: il vincitore conquisterà un posto tra i Big della 77ª edizione.

La stessa serata sarà quella dell’annuncio ufficiale del cast, in prima serata su Rai 1, durante la finale di Sanremo Giovani. I 23 artisti scelti da De Martino saranno presenti e verranno svelati insieme al nome del vincitore che completerà la rosa dei 24 partecipanti.

Un cast giovane e nomi capaci di sorprendere: «Quando scegli un emergente sposi la sua visione»

Sulle indiscrezioni che circolano da settimane, De Martino non si è sbilanciato, ma ha raccontato con chiarezza quale sia stato il criterio alla base delle sue scelte. L’obiettivo è realizzare un cast capace di sorprendere, anche attraverso artisti meno conosciuti dal grande pubblico.

«Quando scegli un Big decidi di appoggiarti sulla sua carriera. Quando scegli un emergente decidi di sposare la sua visione», ha spiegato.

Per il direttore artistico, Sanremo deve rappresentare anche un’occasione per dare spazio a chi ha qualcosa di nuovo da raccontare, magari anticipando un percorso che altrimenti richiederebbe più tempo.

«Si dice sempre largo ai giovani, poi nessuno si sposta», ha osservato, sottolineando la necessità di passare dalle dichiarazioni alle scelte concrete.

De Martino ha confermato di aver già comunicato alcuni no agli artisti che non prenderanno parte alla prossima edizione. Tra questi c’è Arisa, alla quale ha spiegato di non aver ritenuto il brano presentato sufficientemente nuovo rispetto al suo percorso artistico.

Una decisione presa anche per rispetto nei confronti degli artisti e delle case discografiche, che devono poter programmare le proprie attività senza restare in attesa fino all’annuncio ufficiale.

Ha inoltre precisato che il cast non è stato costruito per accontentare le diverse componenti dell’industria musicale: con 23 posti disponibili, la priorità è stata individuare i progetti e le canzoni più adatti al Festival. Ci sarà comunque una presenza significativa di artisti indipendenti.

Niente co-conduttori fissi: De Martino pensa a ospiti che si alternano sul palco

Anche sulla conduzione Stefano De Martino sembra avere un’idea diversa rispetto ai modelli più tradizionali.

Il direttore artistico ha spiegato di non voler necessariamente legarsi alla formula della co-conduzione, con un nome diverso per ciascuna serata.

Lo incuriosisce maggiormente l’idea di avere diversi ospiti che possano passare nel corso delle serate e affiancarlo in alcuni momenti, contribuendo a creare atmosfere e colori differenti.

Nessuna anticipazione, invece, sui possibili ospiti internazionali. De Martino ha spiegato che per le conferme dei grandi nomi internazionali bisognerà attendere ancora, perché il periodo non è quello giusto per avviare e concludere determinate trattative.

Sul tema degli spoiler, invece, ha mostrato un atteggiamento piuttosto sereno: conoscere in anticipo i nomi dei partecipanti non compromette necessariamente l’interesse del pubblico. Ciò che davvero non dovrebbe essere anticipato sono le canzoni, perché ascoltarle prima della manifestazione significherebbe compromettere uno degli elementi fondamentali della gara.

«Puntare sui giovani significa parlare a tutti»: la visione televisiva di De Martino

Tra le riflessioni più interessanti del talk c’è quella sul rapporto tra il Festival e il pubblico di diverse generazioni. Alla domanda su quanto Sanremo 2027 sarà orientato verso i giovani, De Martino ha spiegato di non condividere l’idea che per coinvolgere il pubblico più adulto sia necessario puntare soprattutto sulla nostalgia.

«Io, per quelli che noi chiamiamo anziani e vecchi, metto i giovani. Una persona di 70, 80 o 90 anni vuole vedere che cosa succede, non che cosa è successo». Per lui, quindi, puntare sulle nuove generazioni non significa rivolgersi esclusivamente a un pubblico giovane, ma realizzare uno spettacolo contemporaneo, capace di parlare a tutti.

Non mancheranno naturalmente i richiami alla tradizione: la sigla del Festival sarà quella firmata da Pippo Caruso, un elemento che contribuirà a mantenere un legame con la storia della manifestazione.

Claudio Fasulo: «Stefano è un eccellente motivatore». La macchina Rai si prepara al Festival

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Claudio Fasulo, che ha raccontato il lavoro della Rai e il rapporto con il nuovo direttore artistico. Fasulo ha definito De Martino un eccellente motivatore, sottolineando come la sua presenza rappresenti uno stimolo per tutta l’azienda.

«Avere una persona, un artista, un eccellente partner e un eccellente direttore artistico come Stefano diventa uno spunto molto interessante per migliorarci», ha spiegato.

Il Festival è una macchina complessa, un progetto che negli ultimi anni ha cercato continuamente di evolversi. La collaborazione con De Martino e il suo gruppo di lavoro sta portando a rivedere alcuni assetti e ad alzare ulteriormente l’asticella.

Fasulo ha poi illustrato ciò che accadrà dopo l’annuncio del cast dell’11 dicembre. Le canzoni selezionate dovranno prendere forma attraverso gli arrangiamenti e la preparazione delle diverse serate.

Particolare attenzione sarà dedicata alla serata delle cover e a quella delle performance, collegata al progetto Eurovision Song Contest, per la quale bisognerà definire non soltanto le versioni musicali, ma anche la messa in scena.

La Rai entrerà inoltre all’Ariston intorno al 20 dicembre per cominciare i lavori sulla nuova scenografia. Le prove e il soundcheck sono invece previsti a partire dal 16 gennaio.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è dunque già cominciato. E dalle parole di Stefano De Martino emerge soprattutto la volontà di costruire un’edizione con una propria personalità: giovane, contemporanea, aperta alle scommesse e, almeno nello spirito, decisamente punk.