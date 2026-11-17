Ascolti tv 16 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 novembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: 177 giorni – Il rapimento di Farouk vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 16 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: 177 giorni – Il rapimento di Farouk, la serie tv che racconta un evento che colpì profondamente l’opinione pubblica: il sequestro del piccolo Farouk Kassam con protagonista Marco Bocci ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Innamorato perso, lo show di Enrico Brignano ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha informato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la diciannovesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: Cobolli-Medvedev, la partita di tennis della ATP Finals 2026 a Torino ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: The Apprentice – Alle origini di Trump, il film del 2024 diretto da Ali Abbasi che racconta le storie e le origini del Presidente degli Stati Uniti d’America ha coinvolto 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: GialappaShow, la nuova edizione del programma televisivo italiano di genere commedia e satirico condotto dal Mago Forest ha divertito 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5