Stefania Nobile si è raccontata a Belve da Francesca Fagnani. La figlia di Wanna Marchi ha parlato della parabola vissuta con la madre: dall’arresto nei primi anni 2000 per le televendite ingannevoli fino alla nuova vita.

Stefania Nobile a Belve: “a loro interessava arrestare Wanna Marchi”

Alla domanda che belva si sente, Stefania Nobile non ha alcun dubbio. “In questo momento mi sento una belva affamata di tante cose, di riprendermi ciò che è mio perchè la televisione è anche un pò mia di diritto. Nella vita mi sento una belva nobile che da sempre la seconda possibilità, alla terza sbrana“. Inizia così l’intervista di Stefania Nobile, la figlia di Wanda Marchi nella nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani su Rai2. L’imprenditrice e personaggio televisivo parla poi della madre: “dietro ad un personaggio come mia madre che è imponente, predominante, ci vuole una persona con altrettanto carattere. Lei è un genio ed io il retro del genio. Il personaggio è lei, ma la galera l’ho fatta anche io”.

Con la madre Wanna Marchi è stata condannata per gravi illeciti connessi alla loro attività di televendita finendo in prigione per 9 anni. In merito a quel periodo difficile della loro vista la Nobile ha le idee molto chiare: “a loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.

Standing ovation per la pazienza di @francescafagnan che intervista Stefania Nobile. Una donna odiata dalla gente invidiosa. Non per le truffe e le minacce alla povera gente. Per l’invidia. #Belve pic.twitter.com/2ZzwJKOuWT — Mattia Dognini (@mattiadognini) October 10, 2023

Francesca Fagnani a Stefania Nobile: “avete giocato con le fragilità”. La figlia di Wanna Marchi sbotta

Durante la lunga intervista rilasciata a Belve, Stefania Nobile ha più volte sottolineato di non essersi pentita di nulla. Anzi, l’imprenditrice ha rimarcato come ancora oggi ci siano tantissimi truffatori a piede libero precisando: “alla Lotteria Italia vince uno, e gli altri? Non sono coglioni?”, ma la Fagnani replica: “non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio“. La figlia di Wanna Marchi nega la cosa: “nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogliona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati“. La Fagnani ribatte e contesta alla Nobile di aver giocato sulle fragilità delle persone: “c’era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili, ma voi avete giocato sulle fragilità“.

La figlia di Wanna Marchi ribatte alle affermazioni della Fagnani: “eh ma tanto sempre qui arriviamo non è che io devo provvedere all’ingenuità“. Sul finale poi Stefania Nobile ha parlato dell’ex marito: un matrimonio lampo durato 3 mesi e celebrato a Miami. Il motivo? “Ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente” – ammetta la figlia di Wanna Marchi.